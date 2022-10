„Gefangen in Monarchie“? Camilla verärgert wegen Bemerkung von Prinz Harry

Camilla ist angeblich „sehr verärgert“, wie Meghan Markle und Prinz Harry mit König Charles III. umgehen. Besonders eine Bemerkung des Prinzen lässt die Königsgemahlin Rot sehen. Royal-Biografin Angela Levin äußert sich zum Dauertief.

London – Royal-Expertin Angela Levin war zu Gast im Gespräch mit Sky News und berichtete laut express.co.uk interessante Details über das Verhältnis von Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) zu Harrys Vater König Charles III. (73) und insbesondere zur Beziehung mit dessen Ehefrau, der künftigen britischen Königin Camilla (75). Diese sei nach den Ausbrüchen der Sussexes gegenüber der königlichen Familie „sehr verärgert“ gewesen.

Charles III. und Prinz William seien „in der Monarchie gefangen“

Dem vorausgegangen war Harrys Behauptung, Charles III. und Prinz William (40) seien in der Monarchie gefangen. Im gleichen Zuge hatte er behauptet, von seinem Vater „verstoßen worden“ zu sein. Das wiederum sei Camilla bitter aufgestoßen. „Ich denke, sie ist sehr vorsichtig“, äußerte Levin sich dazu. Sie versuche nicht, sich aufzudrängen. Doch dann das große Aber: „Sie wird sehr wütend, wenn Charles wehgetan wird. Er hat ihr sehr leidgetan.“ Levin verteidigt die Arbeit des neuen Königs offen bei Sky News und sagte, er arbeite jeden Tag des Jahres hart oft bis tief in die Nacht hinein.

Levin berichtet dann weiter über die vielsagenden Ansichten der künftigen Königin: Camilla könne aber verstehen, wenn Eltern ihre Kinder lieben, obwohl sie absolut nicht wollen, was sie tun. Während Prinz William sich offenbar mit Camilla arrangiert hat, gibt es immer wieder Gerüchte, Harry werde sich in seinen angekündigten Memoiren Camilla vornehmen.

Offenbar beruht die Abneigung von Prinz Harry und Camilla auf Gegenseitigkeit

Als ehemalige Geliebte seines Vaters hat Camilla ohnehin einen schlechten Stand bei Prinz Harry und seiner Frau Meghan (Fotomontage). © i Images/Imago & Papis Starface/Imago

Dass Prinz Harry mit Camilla zu kämpfen hat, ist nicht neu. Doch offenbar beruht das auch auf Gegenseitigkeit. Als Harry vor Kurzem vorgeschlagen hatte, einen Mediator zu den Familiengesprächen mitzubringen, um die ewigen Ungereimtheiten aus dem Weg zu schaffen, soll Camilla das mit der giftigen Bemerkung vom Tisch gefegt haben, dass das absolut lächerlich sei und dass sie als Familie die Sache unter sich ausmachen könnten. So gab es Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem Buch „The New Royals“ wieder.

Nicht ganz klar ist bis heute, warum Charles III. den Tag seiner Krönung mit dem 6. Mai ausgerechnet auf den Geburtstag des Sussex-Sprosses Archie (3) setzte. Bleibt abzuwarten, ob die Wahlkalifornier dann tatsächlich bei der Zeremonie von Charles anwesend sein werden oder den Termin als Provokation aufgefasst haben. Doch auch, dass das Datum auf einen Samstag fällt, ist höchst ungewöhnlich, die Krönung der Queen im Jahr 1953 hatte an einem Dienstag stattgefunden. Verwendete Quellen: express.co.uk, Twitter, news.sky.com