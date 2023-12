Kronprinzessin Mary ist ohne Frederik nach Australien geflogen

Von: Susanne Kröber

Kronprinzessin Mary ist nach Australien gereist, aber Kronprinz Frederik wird bald folgen, wie der dänische Königshof bestätigt. (Fotomontage) © IMAGO/PPE

Kronprinzessin Mary ist in ihr Geburtsland Australien gereist, wie der dänische Hof bestätigt. Begleitet wird sie dabei von ihren Zwillingen Vincent und Josephine.

Kopenhagen – Seit 2004 ist Kronprinzessin Mary (51) mit Dänemarks Kronprinz Frederik (55) verheiratet. Die beiden residieren in Schloss Amalienborg in Kopenhagen – doch geboren wurde Mary Elizabeth Donaldson im australischen Hobart. Gemeinsam mit den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (12) hat Mary Dänemark jetzt verlassen, um die Vorweihnachtszeit in ihrer alten Heimat Australien zu verbringen.

Warum ist Mary ohne Kronprinz Frederik in ihre australische Heimat gereist?

Eine willkommene Auszeit für Kronprinzessin Mary, die aktuell mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit steht. Ende Oktober veröffentlichte die spanische Zeitschrift Lecturas Aufnahmen von Frederik und der mexikanischen Berühmtheit Genoveva Casanova (47), die Fragen nach der Treue des dänischen Thronfolgers aufwarfen. Wie groß der Druck ist, der auf Mary und Frederik lastet, zeigt auch, dass Kronprinz Frederik kürzlich bei einem Termin von einer Reporterin mit den Fremdgeh-Gerüchten konfrontiert wurde.

Nun hat Kronprinzessin Mary ihre Koffer gepackt und den Flieger Richtung Australien bestiegen, wie Lene Balleby, Kommunikationschefin des dänischen Königshauses, gegenüber Billed-Bladed bestätigt. Die Reise sei schon lange geplant gewesen. Und während Prinz Vincent und Prinzessin Josephine direkt gemeinsam mit Mama Mary gereist sind, stehen auch Kronprinz Frederik und Prinzessin Isabella (16) bereits in den Startlöchern.

Kronprinzessin Mary ist gebürtige Australierin Am 5. Februar 1972 wurde die dänische Kronprinzessin als Mary Elizabeth Donaldson in Hobart auf der australischen Insel Tasmanien geboren. Von 1989 bis 1994 studierte sie an der University of Tasmania und machte dort ihren Bachelor of Commerce and Law. Nach einer zusätzlichen Marketing-Ausbildung reiste Mary durch Europa und die USA. Kronprinz Frederik lernte sie 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney kennen.

Vorweihnachtszeit in Australien – auf ihn müssen Mary und Frederik verzichten

So ist laut Lene Balleby geplant, dass Prinzessin Isabella und Kronprinz Frederik Mary und den Zwillingen nach Australien folgen, sobald es ihre Verpflichtungen zulassen. Aktuell nimmt Frederik noch an der Weltklimakonferenz COP 28 in Dubai teil. Erst ab dem 11. Dezember ist der Kronprinz im offiziellen Terminkalender des Königshauses nicht mehr als Regent eingetragen, wie Se og Hør berichtet. Frederik und Mary werden also schon bald wieder zusammenfinden – nur auf ein Familienmitglied müssen die dänischen Royals in Australien verzichten.

Prinz Christian, der kürzlich seinen 18. Geburtstag feierte, bleibt laut Billet-Bladet als Schüler der Oberstufe in Kopenhagen. Spätestens zum Weihnachtsfest wird die dänische Königsfamilie dann jedoch auf Schloss Marselisborg erwartet. Doch nicht alle werden der Weihnachtseinladung von Königin Margrethe II. (83) folgen. Graf Nikolai (24), der älteste Sohn von Frederiks Bruder Prinz Joachim (54), feiert in Sydney, wo er BWL studiert. Vielleicht kommt es ja für Kronprinz Frederik und seine Familie vorab in Australien zu einem Treffen mit seinem Neffen.