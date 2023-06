Konzert von Helene Fischer in Mannheim nicht ausverkauft, sondern nur gut gefüllt

Helene Fischer feiert derzeit mit der gigantischen „Rausch“-Tour ihr Live-Comeback. Die Termine sind vielerorts ausverkauft - nur in Mannheim nicht.

Es ist eine Show der Superlative, für die laut Schlagerprofis.de bereit über 700.000 Tickets verkauft wurden: Für ihr Live-Comeback haben Helene Fischer und ihr Team gemeinsam mit dem Cirque du Soleil (38) ein gigantisches Spektakel aus Gesang, Tanz, Lichteffekten und artistischen Elementen auf die Beine gestellt.

Es ist also kein Wunder, dass die Fans völlig begeistert und die Tickets für die insgesamt 71 Shows an vielen Spielorten restlos ausverkauft sind. Zudem hatte eine Verletzung die Schlagerqueen dazu gezwungen, den Tourstart von März auf April zu verschieben – wodurch für viele Fans Spannung und Aufregung noch um einiges anstiegen.

Konzert von Helene Fischer in Mannheim nicht ausverkauft, sondern nur gut gefüllt © Andreas Weihs/Imago

„Bei weitem nicht ausverkauft“

Nun aber titelte „Die Rheinpfalz“: zur gestrigen Mannheimer Show: „Alles andere als atemlos (...)“. Auf ihrer Internetpräsenz Rheinlandpfalz.de berichtete die Publikation: „Die erste Show am Dienstagabend war allerdings bei weitem nicht ausverkauft“. Der „Mannheimer Morgen“ schrieb ebenfalls, dass das Konzert allenfalls „gut gefüllt“ gewesen sei.

Allerdings war der 6. Juni nur der erste von insgesamt fünf Terminen, an denen Helene Fischer die Mannheimer SAP-Arena bespielen wird. Noch bis Sonntag (11. Juni 2023) wird die Sängerin in Mannheim zu Gast sein. Es ist also gut möglich, dass die meisten Fans ihren Konzertbesuch für das Wochenende geplant haben. Tickets sind für alle ausstehenden Mannheimer Termine noch zu haben.