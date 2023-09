„So unsympathisch“: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha teilt nach Konzertvideo gegen Helene Fischer aus

Teilen

Helene Fischer reagierte bei einem Auftritt fragwürdig auf eine Fan-Geste. Reality-Star Lisha zeigt sich nun von den Aufnahmen schockiert und betitelt die Schlagersängerin als „unsympathisch“.

Mallorca – Lisha (37) vom YouTuber-Duo Lisha und Lou ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Einer breiten Masse bewies sie ihre Schlagfertigkeit erstmals 2020 beim “Sommerhaus der Stars”. Auch ihr Ehemann Lou (33) bekam dort fiese Schimpfattacken von seiner Partnerin ab. Dennoch lieben sich die beiden nach wie vor und sind erst kürzlich nach Mallorca ausgewandert. Das hält die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit allerdings nicht davon ab, im Netz gegen einen deutschen Star zu wettern: Dieses Mal hat es Helene Fischer (39) erwischt.

Wegen Fan-Geschenk: Lisha zieht über Helene Fischer her

In ihrer Instagram-Story teilte Lisha ein Video, das Helene Fischer bei einem vergangenen Konzert zeigt. Die „Atemlos”-Interpretin hält in dem Clip eine Packung Gummibärchen in der Hand, an der ein Fan-Brief angebracht zu sein scheint. „Gummibärles, dankeschön”, hört man die Sängerin sagen. Doch dann die Wendung: „Hm, die mag ich eigentlich nicht so gerne, aber gut. Ist nicht so schlimm. Das ist dieses Ekelhafte.” Während sich die Schlagerikone scherzhaft undankbar zeigt, lacht und applaudiert das Publikum.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

Für Lisha ist dieses Verhalten offenbar ein absolutes No-Go. „Ein Fan schenkt ihr eine süße Aufmerksamkeit und so reagiert sie!!! Allein für die Geste würde ich lieben, was ich bekomme. Dass jemand sich Gedanken um mich gemacht hat. Egal, ob ich es mag oder nicht. So unsympathisch”, kommentierte die Reality-TV-Bekanntheit den kurzen Clip.

Helene Fischer kann trotzdem bei Fans punkten

Auf den Angriff von Lisha reagierte der Schlagerstar noch nicht – eine Äußerung bleibt unwahrscheinlich. Schließlich ist nicht bekannt, ob sich die beiden Promi-Damen überhaupt persönlich kennen. Da sich Helene Fischer dennoch bei ihrem Fan bedankte und das Publikum ihre Aussage mit Humor nahm, ist es wahrscheinlich, dass ihre Community weiterhin hinter der Sängerin steht.

Helene Fischer zeigte sich kürzlich nicht sonderlich begeistert von einem Fan-Geschenk. Reality-TV-Star Lisha findet diese Reaktion total unmöglich und kritisiert die Schlagerikone nun im Netz. © Instagram/lishaandlou_the_originals & IMAGO / Christian Schroedter

Die Schlagerikone bekommt bei ihren Konzerten häufig etwas geschenkt: Vor Kurzem erhielt Helene Fischer dabei ein äußerst skurriles Präsent. Verwendete Quellen: Instagram/lishaandlou_the_originals; Instagram/helenefqueen