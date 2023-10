Für den Playboy zu wenig „Stil und Eleganz“: Désirée Nick teilt gegen Iris Klein aus

Iris Klein möchte aufs Cover des Playboys. Nachdem sich der Chef des Männermagazins dazu geäußert hat, spricht jetzt Désirée Nick.

Update vom 1. Oktober 2023: Eine direkte Absage bekam Iris Klein vom „Playboy“-Chef also nicht – eine Zusage aber auch nicht. Hat die Mutter von Daniela Katzenberger also noch Chancen, sich nackig auf dem Cover des Männermagazins zu räkeln? Wenn es nach Désirée Nick geht, dann auf gar keinen Fall.

Désirée Nick kann man gerade im „Playboy“ bewundern. Iris Klein will sie dabei unter gar keinen Umständen als ihre Nachfolgerin sehen. „Ich will ja auch nicht die Frau auf dem Wochenmarkt nackt sehen, die mir Kartoffeln verkauft. Da sage ich: Nein, danke!“, so Nick gegenüber BILD.de.

Iris Klein wäre völlig ungeeignet als Playmate, teilt Désirée Nick weiter aus: „Für eine solche Inszenierung von Weiblichkeit fehlen Iris Klein Eigenschaften wie Stil, Klasse, Anmut, Grazie und Eleganz. Iris Klein beansprucht für sich mit aller Gewalt ein Terrain, das man sich nicht durch Schönheits-Operationen erkaufen kann.“

Iris Klein möchte aufs Cover des Playboys. Nachdem sich der Chef des Männermagazins dazu geäußert hat, spricht jetzt Désirée Nick. (Fotomontage) © dpa/Christophe Gateau & Instagram/Iris Klein

Update vom 29. September 2023: Iris Klein (56) hat nach ihrem Laufsteg-Debüt in New York „Blut geleckt“. Die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Ikone Daniela Katzenberger (36) plant bereits die nächsten großen Model-Erfolge. Im Netz verkündete sie, dass sie unbedingt das Cover des Playboys zieren will. Aber hat sie darauf überhaupt Chancen? Jetzt meldet sich der Chef des Männermagazins zu Wort.

Der Chefredakteur betont gegenüber Bild, dass die Playboy-Ausgabe mit Désirée Nick (66) zuletzt großen Erfolg hatte. Ihn wundert es daher nicht, dass auch andere Frauen dadurch inspiriert werden. „Dass sich Frauen, die wie Iris Klein im Rampenlicht stehen, ebenfalls eine prominente Plattform wie den deutschen Playboy wünschen, freut mich ganz persönlich“, erklärt er außerdem. Eine Absage bekommt Iris Klein also noch nicht.

Iris Klein möchte unbedingt aufs Playboy-Cover. Jetzt äußert sich der Chefredakteur des Magazins dazu. © Instagram/ iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Erstmeldung vom 28. September 2023: Mallorca – Iris Klein (56) macht in letzter Zeit Schlagzeilen ohne Ende. Erst wegen ihrer Trennung und dem Fremdgeh-Skandal rund um Ex Peter Klein (56), dann wegen ihres neuen Partners „Mr. T.“ und zuletzt mit ihren Model-Ambitionen. Ein erster Laufstegjob bei der New York Fashion Week reicht der Mutter von Daniela Katzenberger (36) aber nicht. Sie möchte aufs Cover großer Magazine – wie dem Playboy.

Iris Klein peilt nach Laufsteg-Debüt das Playboy-Cover an

Iris Klein freute sich total, als sie ihren Fans auf Instagram vor einigen Monaten verkünden durfte, dass sie bei der New Yorker Fashion Week in einer Show der deutschen Designerin Pia Bolte laufen würde. Es war kein ganz neues Pflaster für die Influencerin, denn in ihrer Jugend stand Iris schon einmal als Model vor der Kamera. Diesen Traum mit 56 Jahren noch einmal leben zu können, macht sie glücklich. Deswegen setzt sie sich sogar neue Ziele im Modebusiness.

Mit dem Walk auf der New Yorker Fashion Week soll es für Iris Klein nicht vorbei sein – zumindest, wenn es nach ihr geht. Denn wie sie via Instagram verrät, ist sie gerade erst auf den Geschmack gekommen: „Ich habe gerade erst Anlauf genommen und Blut geleckt.“ Das macht sie auch ihren Followern deutlich. Sie teilt jetzt mit: „Ich will in den ‚Playboy‘.“ Große Ziele für die dreifache Mutter, die sie aber unbedingt umsetzen will.

Désirée Nick ist die älteste Frau auf dem Playboy-Cover

Mit 56 Jahren wäre Iris Klein aber bei Weitem nicht die älteste Frau auf dem Cover des Männermagazins. Reality-TV-Star Désirée Nick ist mächtig stolz darauf, die Titelseite mit 66 Jahren zu zieren. „Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert“, freute sich „La Nick“ im Interview und betonte, die reife Frau über 50 „neu betrachten“ zu wollen.

Iris Klein hat als Model noch große Ziele: Als Nächstes will sie das Playboy-Cover zieren. © Instagram/ iris_klein_mama_

Einer, der ihre Fotos ganz besonders mag, ist ein deutscher Politiker. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60) ist von Désirée Nicks Playboy-Fotos hin und weg. Verwendete Quellen: Bild.de