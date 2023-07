Gegen Outfit-Regeln im Fernsehgarten verstoßen: Andrea Kiewel schimpft mit Jochen Schropp

Von: Elena Rothammer

Am 16. Juli moderierte Andrea Kiewel wieder den ZDF-Fernsehgarten. Jochen Schropp war erstmals zu Gast. Weil er den Dresscode missachtete, gab es direkt Ärger.

Mainz – Wie gewohnt war es am Sonntag (16. Juli) wieder so weit: Andrea Kiewel (58) führte einmal mehr durch den ZDF-Fernsehgarten und begrüßte neben musikalischen Acts auch andere prominente Gäste, die für Unterhaltung sorgen sollten. Mit dabei war erstmals auch Jochen Schropp (44). Wegen seines Outfits gab es allerdings direkt Schelte von Kiwi.

Im bunten Look zur White-Party: Andrea Kiewel weist Jochen Schropp zurecht

Dieses Mal fand die Kult-Show unter dem Motto „Sommerparty“ statt. Während Andrea Kiewel mit dem Spiel Eier-Tennis die Fernsehgarten-Zuschauer eher entsetzte, gaben die Promis und die Gäste aber immerhin ein einheitliches Bild ab. Alle waren ganz in Weiß gekleidet – bis auf einen....

Jochen Schropp zog neben all den weißen Looks die Blicke auf sich. Er war der Einzige, der in einer senfgelben Hose und einem blau-weiß gemusterten Hemd auftrat. Das entging auch der Gastgeberin selbstverständlich nicht. „Jochen, mein Schatz. Zum ersten Mal im Fernsehgarten und sich schon gleich nicht an die Kleiderordnung halten!“, merkte Andrea Kiewel kritisch an. Der Übeltäter lächelte zunächst nur peinlich berührt. „Ich habe die Nachricht nicht erhalten. Ich wusste es nicht. Ich dachte, es ist Sommerparty, aber es ist White-Party“, erklärte er sich schließlich.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli 2023: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Trotz weißer Farbe: Andrea Kiewels Look fällt bei Fernsehgarten-Zuschauern durch

Andrea Kiewel hielt sich hingegen an den Dresscode und moderierte in einem weißen Tüllrock und einer ebenfalls weißen Bluse. Bei den Twitter-Usern kam aber auch dieser Look nicht gut an. „Es fehlt nur noch der Schwan in Kiwis Outfit“, schrieb ein Nutzer. Ein andere verglich die 58-Jährige mit einem weißen Edding.

Im ZDF-Fernsehgarten trugen Andrea Kiewel, ihre Gäste und auch das Publikum Weiß – nur Jochen Schropp hielt sich nicht an den Dresscode. © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 16. Juli 2023 & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 16. Juli 2023

Als Nächstes dürfen sich die Schlagerfans dann auf das Thema „Mallorca“ freuen. Diese Ausgabe kommt allerdings erst am 30. Juli. In der kommenden Woche ist der Fernsehgarten gestrichen und das ZDF erklärte auch bereits, weshalb. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 16. Juli 2023; Twitter