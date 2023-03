Gegen seinen Willen: Loredana Wollny postet unvorteilhaftes Foto von Verlobtem Servet

Loredana Wollny und ihr Verlobter Servet waren in den vergangenen Tagen in Istanbul unterwegs. Auf Instagram teilt die 19-Jährige jetzt einen unvorteilhaften Schnappschuss von Servet beim Zahnarzt …

Loredana Wollny (19) hat kürzlich ein Foto ihres Verlobten Servet auf Instagram gepostet, das dieser lieber nicht mit ihren über 422.000 Followern geteilt hätte. Das Pärchen war in den vergangenen Tagen in Istanbul unterwegs. Von ihrem romantischen Urlaub teilt die Influencer natürlich zahlreiche Fotos mit ihren Fans. Die beiden machen jedoch in der Türkei nicht nur Urlaub, sondern unterziehen sich dort einer Zahnbehandlung. Auf Baby Aurelio passt derweil Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) auf.

Loredana und Servet sind bei ihren Fans dafür bekannt, in ihren Instagram-Storys miteinander herumzualbern. Ganz nach dem Motto: Was sich liebt, das neckt sich! Auch ein Besuch beim Zahnarzt bleibt deshalb nicht unter den beiden, denn Lore hat die hilflose Situation von ihrem Servet gleich ausgenutzt. Als dieser auf dem Behandlungsstuhl der Zahnklinik Platz nahm, zückte die 19-Jährige gleich ihr Handy. Das daraus entstandene Foto von ihrem Verlobten ist alles andere als vorteilhaft …

Wie gemein: Loredana Wollny zeigte ihren Verlobten bei Instagram in einer sehr unvorteilhaften Pose © Screenshot/Instagram/Loredana Wollny

Servet beim Zahnarzt: Loredana Wollny teilt Schnappschuss auf Instagram

Als wäre ein Besuch beim Zahnarzt nicht schlimm genug: Servet wurde während seiner Behandlung von Lore fotografiert – und das gegen seinen Willen! Die 19-Jährige hatte nämlich gerade in dem Moment ein Foto geknipst, als Servet einen Abdruck seiner Zähne anfertigen ließ, wobei eine weiche Masse in die Mundhöhle gegeben wurde. „Servet wird mich umbringen. Aber Schatz, wenn du das siehst: Du weißt, ich liebe dich“, schrieb das Wollny-Küken zu dem Foto.

Die Influencerin hatte ihre Fans vorher abstimmen lassen, ob sie das Foto von Servet beim Zahnarzt veröffentlichen soll. Das Flehen ihres Verlobten, das Bild von ihm nicht zu veröffentlichen, hatte die 19-Jährige ignoriert. Ihre Community amüsiert sich derweil köstlich über den Schnappschuss …