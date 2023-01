„Geh arbeiten“: Shania Geiss zeigt sich im hautengen Glamour-Look und kassiert Shitstorm

Die neue Staffel von „Die Geissens“ hat die Millionärsfamilie wieder an viele Luxusorte geführt. Auf ein Shanias Foto aus Dubai reagieren manche Instagram-User verärgert. © Instagram/Shania Geiss

Dubai – Gerade ist die 21. Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 angelaufen. Und auch dieses Mal werden die Zuschauer Carmen (57) und Robert Geiss (58) sowie die beiden Töchter des Paares durch ihr prunkvolles Leben begleiten. Zum Auftakt reisten die vier nach London, um sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen und zu shoppen. Dass Carmen und ihre Töchter auf ihren Instagram-Accounts regelmäßig Fotos von ihren Luxus-Abenteuern posten, gehört für die Fans dazu.

Ein Foto, das Shania kürzlich auf ihrem Instagram-Profil postete, kam jedoch nicht bei allen, die es sahen, so gut an. Eigentlich ist auf dem Foto nur ein Teenager in einem ganz normalen Outfit zu sehen. Aber wer um den unglaublichen Reichtum der Geissens weiß, dem ist auch klar, dass dieser erste Eindruck täuscht. Wegen des Erfolges ihrer Eltern können Shania (18) und Davina Geiss (19) ein Leben in Reichtum führen. Und das scheint den Kommentaren unter Shanias Foto nach zu urteilen manchem sauer aufzustoßen.

Fans genervt von Shania Geiss‘ Jetset-Leben: „Krass, wie viele Hasskommentare hier landen!“

„Geh arbeiten“, schreibt ein Kommentator, während eine andere Dame überzeugt ist, dass Shania Geiss eine „total verwöhnte Göre“ sein muss. „Wenn das Leben nur aus teuren Klamotten und gut liegenden Haaren besteht“, ätzt ein Dritter. Viele von Shanias Followern können sich über solche Kommentare allerdings nur wundern. „Krass, wie viele Hasskommentare hier landen. Seid ihr etwa alle so unzufrieden mit eurem eigenen Leben?“, fragt eine Userin. Shania kann es letztlich egal sein, denn so oder so werden die Kommentare wohl kaum etwas am angenehmen Leben der Geissen-Töchter ändern.