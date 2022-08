Geheime Gagen enthüllt: Michael Wendlers Frau Laura Müller ist längst steinreich dank Insta und TV

Von: Matthias Kernstock

Laura Müller ist längst reich: Die Frau an der Seite von Schlagerstar Michael Wendler hat ein prall gefülltes Konto. © Instagram Laura Müller

Während Schlagersänger Michael Wendler in Deutschland immer wieder in die Schlagzeilen wegen seiner finanziellen Probleme gerät, lebt Laura Müller bei Instagram das süße Luxusleben. Nun sollen geheime Gagen beweisen: Die 22-Jährige ist längst steinreich.

Florida - Mit nur 22 Jahren hat „Let‘s Dance“-Kandidatin Laura Müller finanziell ausgesorgt. Diese Nachrichten kommen überraschend, hatte das Schlagerpaar in den letzten Tagen mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. Laura Müller und Michael Wendler sind aus ihrer 228 Quadratmeter großen Villa ausgezogen, nachdem sie zuvor ihre Villa in Cape Coral für 874.000 Euro verkauft hatten.

Laura Müller und Michael Wenlder verkaufen Villa: Paar lebt im Wohnmobil

Kurz nachdem das Schlagerpaar aus dem Mietshaus verschwunden war, packten plötzlich die Nachbarn aus: Angeblich sei Laura immer nackt durch den Garten gelaufen. Für Michael Wendler und Laura heißt es nun: Leben auf vier Rädern. Der Schlagersänger und das Model leben im Wohnmobil. Viele Beobachter fragen sich ohnehin: Sind der Wendler und seine 22-jährige Freundin pleite?

Laura Müller und Michael Wendler waren zuletzt in New York unterwegs und machten eine Sightseeing-Tour. Gutes © Instagram Laura Müller

Bild.de veröffentlichte nun die geheimen Gagen von Laura Müller. Stimmen die Zahlen, ist Laura Müller längst reich dank vieler Einnahmen durch TV-Gagen, Werbeeinnahmen bei Instagram oder ihrem Playboyshooting.

Liste: Einahmen von Michael Wendlers Freundin Laura Müller

TV-Gagen für ihre Dokus wie z. B. „Goodbye Deutschland“ (zwei Staffeln) oder „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“: 17.488,74 Euro.

Playboyshooting: Im Januar 2020 zeigte das Männermagazin Laura Müller auf dem Cover. Dafür bekam die Influencerin aus Sachsen-Anhalt angeblich 32.464,8 Euro . Obendrauf gabs vom Verlag Vergütungen in Höhe von 21.914 Euro .

. Obendrauf gabs vom Verlag Vergütungen in Höhe von . Werbung: Für eine-Kooperation mit der Geissens-Marke „Uncle Sam“ bekam Michael Wendlers Ehefrau 116.570 Euro. Supermarkt-Kette „Kaufland“ zahlte der 1,62 Meter großen Bekanntheit 46.448,79 Euro für einen Videodreh.

Supermarkt-Kette „Kaufland“ zahlte der 1,62 Meter großen Bekanntheit für einen Videodreh. Instagram: 13.670,05 Euro von der Beauty-Firma T******x. Für eine Zusammenarbeit mit der Firma Po*** 3053 Euro. Von August 2019 bis September 2020 soll Laura mit Kooperationen in den sozialen Netzwerken insgesamt ca. 250.000 Euro erhalten haben.

Sechsstellige Gage von „Let‘s Dance“: Laura Müller hat keine finanziellen Sorgen mehr

Für ihre Teilnahme bei „Let‘s Dance“ 2020 strich die Influencerin mit 551.000 Followern sicherlich eine hohe, sechsstellige Summe ein. Lilly Becker bekam 2015 beispielsweise 200.000 Euro von RTL überwiesen. Von diesem Betrag ist Laura Müller sicherlich nicht weit entfernt geblieben.

Rechnet man all die Einnahmen von Laura Müller zusammen, seit sie 2018 mit Schlagersänger Michael Wendler zusammenkam, wird schnell klar: Die 22-Jährige ist steinreich und muss sich finanziell keine Sorgen mehr machen.

So viel verdienen Influencer mit Werbung bei Instagram

Laut dem Onlineportal techbook.de können Influencerin sehr gut von ihren Einnahmen durch Werbung leben. Bereits Micro-Influencer (501 bis 10.000 Follower) können pro „Sponsored Post“ zwischen 500 und 1000 Euro verdienen, berichtet das Techmagazin. Ab etwa 100.000 Followern koste ein Beitrag demnach schon mal 5000 Euro. Je nachdem, wie häufig der Influencer postet, kann hier am Monatsende schon eine größere Summe zusammenkommen.

Auch Laura Müller macht auf ihrem Profil immer wieder Werbung und spart sich so eine hübsche Summe auf ihrem Konto zusammen. Und wofür gibt Laura ihr Geld aus? Mit Michael Wendler verbringet sie aktuell einen romantischen Urlaub in New York. Dabei können der Schlagerstar und seine 28 Jahre jüngere Frau kaum die Finger voneinander lassen. Knutschend schlendern sie durch den Big Apple. Verwendete Quellen: techbook.de, instagram.com/lauramuellerofficial, bild.de