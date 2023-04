Geheimnis um neue Wohnung? Iris Klein soll bei Tochter Daniela Katzenberger leben

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Nach der Trennung von Ehemann Peter zog Iris Klein stolz in eine andere Wohnung. Doch ihr neues Zuhause wirft nun Fragen auf.

Mallorca - Kehrt nun endlich Ruhe ein beim Ehedrama rund um Iris Klein (55)? Nein, natürlich nicht. Doch diesmal sind es weder Noch-Ehemann Peter (55), noch dessen vermeintliche Dschungelcamp-Affäre Yvonne Woelke (41), die für Schlagzeilen sorgen, sondern Iris‘ neue Wohnung...

Nach Ehe-Aus mit Peter: Iris Klein präsentierte stolz ihr neues Zuhause

Iris Klein ist eine wahre Kämpferin. Nachdem klar war, dass ihre Ehe mit Peter nicht mehr zu retten ist, weil der sich nach 20 Jahren mit Iris in Yvonne Woelke verliebt hatte, entschied sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nach vorne zu blicken. Auf Tinder suchte sie nach einem neuen Mann, ließ sich in der Schweiz beim Beauty-Doc aufhübschen und zog aus der gemeinsamen Finca mit Peter aus.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Stolz präsentierte sie auf Instagram ihren über 524.000 Followern ihr neues Zuhause. Dabei handelte es sich um eine schöne, bereits möbilierte und komplett eingerichtete Wohnung. „Du kannst auf Mallorca eine Wohnung für ein Jahr mieten, die ist dann meist schon teilmöbliert und man muss nicht mehr viel machen,“ verriet Iris in einer Instagramstory. 2500 Euro soll sie monatlich für die Miete zahlen. Doch was vielen Fans sofort auffiel: die rose gestrichenen Wände, das pinkfarbene Sofa - die komplette Einrichtung erinnert stark an die von Iris‘ Tochter Daniela Katzenberger (36).

Wohnt Iris Klein in der Wohnung von Daniela Katzenberger? © Instagram: iris_klein_mama_ & danielakatzenberger

Wohnt Iris Klein bei Daniela Katzenberger zur Miete?

Wie bild.de nun herausgefunden haben will, gehört die Wohnung tatsächlich der Katze. Das soll ein Grundbucheintrag belegen, der der BILD vorliegt. Sollten diese Informationen stimmen, muss sich Iris Klein die Frage gefallen lassen, wieso sie so ein großes Geheimnis um ihre neue Bleibe gemacht hat. Schließlich gewährt sie ihren Fans auch sonst die intimsten Einblicke in ihr Privatleben.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Erst kürzlich meldete sich Iris Klein tränenüberströmt bei ihrer Community, nachdem private Chatverläufe zwischen Peter und Yvonne aufgetaucht waren. Verwendete Quellen: bild.de