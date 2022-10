Single, Audi RS, Trennung bei Robert und Carmen: Davina Geiss verrät Geissens-Geheimnisse

Von: Julia Hanigk

Teilen

Davina Geiss gibt auf Instagram selten Privates preis. In einer Fragerunde beantwortet sie jetzt alles zu ihrem Beziehungsstatus, dem der Geissens-Eltern und ihrem Auto. Neue TV-Folgen gibt es im Januar.

Monaco - Die Geissens geben via Podcast und auch über ihre Fernsehsendungen „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ und „Davina & Shania - We Love Monaco“ immer wieder viele private Einblicke in ihr Luxusleben. Auf Instagram halten sich Davina (19) und Shania (18) mit Informationen eher zurück – nun räumte die ältere Geiss-Tocher Davina mit einigen Gerüchten auf.

Davina Geiss ist single – und ihre Eltern nicht getrennt

In einer Instagram-Fragerunde beantwortete Davina Geiss einige Fragen ihrer Fans. Unter anderem erklärte sie, dass sie fließend Deutsch, Französisch und Englisch spreche und sich in den deutschen Städten München, Köln und Hamburg am wohlsten fühle. Die 19-jährige Tochter der Geissens gab auch zu, dass sie zwar nicht viele Freunde habe, dafür aber sehr enge und dass sie sich mit ihrer Schwester zwar keinen Freundeskreis teile, sie ihre Freunde gegenseitig aber sehr schätzen würden.

Davina Geiss beantwortet auf Instagram die Fan-Fragen und gibt dabei ein paar Familiengeheimnisse preis. © Screenshots Instagram/the_real_davina_geiss

Besonders interessant dürfte für die Fans aber die Frage nach dem Beziehungsstatus von Davina sein. Nirgends sieht man sie mit einem Partner und so bestätigte die Beauty auch online noch einmal: „Nein“, sie habe keinen Freund. Trotzdem: „Ich möchte schon irgendwann mal Kinder“, gibt sie zu. Das, was im Fernsehen zu sehen sei, sei auch alles echt – und so seien natürlich auch Carmen und Robert nicht getrennt.

Davina Geiss fährt einen Audi RS

Dass Davina im Luxus groß wird, wissen alle. So wird sie auch nach ihrem Auto gefragt. Die Influencerin fährt einen Audi RS – im Januar wird man sie damit sicherlich in den neuen Folgen sehen.

Wer ist Davina Geiss? Davina Geiss (19) ist die Tochter von Carmen (57) und Robert Geiss (58). Davina wurde daher in das Leben in Reichtum hineingeboren und kennt es nicht anders: Reisen auf der Luxusyacht und teurere Designerklamotten gehören für sie zum Alltag. Seit 2011 ist sie in der Sendung „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ im TV zu sehen. Auf Instagram hat sie 383.000 Follower. Sie ist als Influencerin und Reality-TV-Darstellerin tätig.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Für Davina gab es von Vater Robert Geiss neulich ein ziemlich deutliches Verbot. Er ermahnte seine Tochter: „Nicht, dass die Waden dick werden“ Verwendete Quellen: instagram.com/the_real_davina_geiss