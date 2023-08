Geheimnisvoller Account: Steht Meghan Markles Instagram-Rückkehr kurz bevor?

Meghan Markle will ihre Hollywood-Karriere wieder ankurbeln. Ein erster Schritt könnte ein Comeback bei Social Media sein. Folgen die Fans zurecht einem Account ohne Beiträge?

Montecito – Rosa Blümchen auf einer grünen Wiese als Profilbild, (noch) keine Beiträge – so sieht aktuell ein Instagram-Account aus, der ganz simpel „meghan“ heißt. So weit, so unauffällig. Doch seit Tagen wird spekuliert, ob hier heimlich, still und leise das große Social-Media-Comeback einer sehr berühmten Meghan vorbereitet wird. Keine Geringere als Meghan Markle (42) soll hinter dem Profil stecken!

Meghan Markles Instagram-Neustart war bereits für August 2022 geplant

Ins Rollen gebracht hat das Gerücht das amerikanische Entertainment-Portal Page Six. Laut Insider-Informationen macht sich Meghan Markle im Hintergrund bereit für ihre Instagram-Rückkehr und sammelt schon mal fleißig Follower, bevor es offiziell losgeht. Geplant war das Comeback allerdings schon zu einem früheren Zeitpunkt.

Im August 2022 hatte Meghan Markle ihren Neustart bereits angekündigt „Möchtest du ein Geheimnis wissen?“, fragte sie im Interview mit Autorin Allison P. Davis für The Cut. „Ich kehre zurück ... zu Instagram.“ Doch dann standen erst mal andere Projekte im Vordergrund. „Meghan sollte eigentlich auf Insta live gehen, überlegte es sich aber kurz vor dem Start ihres Archetypes-Podcasts anders“, so der Insider laut Page Six.

The Tig 2014 startete Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“, den sie nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannte. Über ihren ersten Schluck sagte sie: „Es war ein Aha-Moment vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment.“ Mitgliedern der königlichen Familie ist es eigentlich nicht erlaubt, einen persönlichen Blog zu betreiben, weshalb Meghan den Blog im April 2017 nach knapp drei Jahren stilllegte. Jetzt könnte der Zeitpunkt für ein Comeback gekommen sein.

Geheimnisvoller „meghan“-Account hat bereits über 50.000 Follower – Tendenz steigend

Ein Jahr später liegt der Podcast-Deal mit Spotify nach nur zwölf Folgen in Scherben. Doch Prinz Harrys (38) Ehefrau lässt sich nicht entmutigen. Seit dem Frühjahr steht Meghan bei der renommierten Künstleragentur William Morris Agency unter Vertrag, eine Rückkehr zu Instagram würde die frühere „Suits“-Schauspielerin schlagartig wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und könnte ihre Karriere ankurbeln. Interesse scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein, denn auch ohne einen einzigen Beitrag hat der „meghan“-Account bereits 56.700 Follower (Stand: 9. August 2023)

Versteckt sich hinter diesen zarten Blümchen das Instagram-Profil von Meghan Markle? © instagram.com/meghan

Bevor Meghan Markle mit Prinz Harry zusammenkam, betrieb sie erfolgreich ihren eigenen Lifestyle-Blog „The Tig“, von dem sie sich 2017 als Mitglied der Royal Family verabschieden musste. Zunächst teilten sich Meghan und Harry dann einen Instagram-Account mit Kate Middleton (41) und Prinz William (41), bevor im April 2019 der offizielle Instagram-Account der Sussexes online ging. Ein Jahr später wurde auch dieser eingestellt, hat aber nach wie vor 9,4 Millionen Follower. Zahlen, die mit Sicherheit auch für einen Solo-Profil von die Herzogin von Sussex realistisch wären, laut Experten könnte Meghan Markle gar die bestbezahlte Influencerin der Welt werden. Ein Beitrag der geheimnisvollen „meghan“ könnte den Startschuss markieren. Verwendete Quellen: Instagram, pagesix.com