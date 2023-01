„Gehen mit dem Teufel ins Bett“: Prinz Harry stellt die Royal-Family an den Pranger

Von: Susanne Kröber

Teilen

Am 10. Januar erscheinen Prinz Harrys Memoiren „Spare“. Zu diesem Anlass gab er dem Sender ITV ein Interview. Darin feuerte der Herzog von Sussex abermals gegen die britischen Royals.

London – Am 10. Januar erscheinen Prinz Harrys Memoiren „Reserve“ („Spare“). Und dieses Mal will Prinz Harry (38) auf Nummer sicher gehen: Die Menschen sollen die Wahrheit über ihn und Ehefrau Meghan Markle (41) aus seinem Mund erfahren. Zwei Tage vor der Veröffentlichung seiner Biografie „Reserve“ wurden gleich zwei brisante Interviews mit Prinz Harry ausgestrahlt. Für das US-Fernsehen ließ sich Harry von Anderson Cooper (55) für die Nachrichtensendung „60 Minutes“ befragen, das Interview für den britischen Markt übernahm Tom Bradby (55).

„Weil es meine Geschichte ist“: Prinz Harry rechtfertigt sich für seine Skandal-Memoiren

„38 Jahre, 38 Jahre, in denen meine Geschichte von so vielen verschiedenen Menschen erzählt wurde, mit absichtlicher Verdrehung und Verzerrung“, erläutert Prinz Harry im ITV-Interview mit Tom Bradby seine Beweggründe für „Reserve“. „Ich glaube nicht, dass ich diese Chance bekommen hätte, wenn ich noch Teil der Institution gewesen wäre. Also bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, meine Geschichte zu erzählen, weil es meine Geschichte ist.“ In seinen Memoiren spart Prinz Harry dann auch nicht an äußerst privaten Details.

Bevor am 10. Januar sein Buch „Spare“ in den Läden erscheint, gab Prinz Harry dem britischen Sender ITV ein Interview. Darin kritisierte er die britische Königsfamilie scharf. © dpa/PA Media | Harry: The Interview On Itv1 And; dpa/PA Wire | Kirsty O‘connor (Fotomontage)

Drogenkonsum, sein erstes Mal, Penis-Erfrierungen, Handgreiflichkeiten zwischen seinem Bruder Prinz William (40) und ihm – Prinz Harry lässt in „Spare“ wirklich nichts aus. Als Tom Bradby im Interview nachhakt, welche Rechtfertigung Harry für die Veröffentlichung dieser privaten Informationen habe, erklärt Prinz Harry, andere Familienmitglieder hätten ebenfalls jahrelang private Geschichten preisgegeben – nur eben nicht persönlich, sondern über die Presse.

Hier können die deutschen Royal-Fans Prinz Harrys ITV-Interview sehen: RTL Deutschland hat sich die Senderechte am ITV-Interview mit Prinz Harry gesichert. In voller Länge wird das rund 72-minütige Gespräch mit Tom Bradby exklusiv am Montag, den 9. Januar, um 17:00 Uhr in der RTL-Sondersendung „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“ ausgestrahlt, moderiert von Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse. Zur Primetime ist das Interview um 20:15 Uhr bei ntv in einem „News Spezial: Harry – Das Interview“ zu sehen, VOX zeigt um 23:15 Uhr das „Prominent Spezial. Harry: Das Interview“. Bei RTL+ ist das Gespräch im Anschluss an die Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar.

Prinz Harry über Autobiografie „Reserve“: „Das Traurigste ist, es hätte nie so kommen müssen“

„Ich liebe meinen Vater. Ich liebe meinen Bruder. Ich liebe meine Familie. Ich werde es immer tun. Nichts von dem, was ich in diesem Buch geschrieben oder auf andere Weise getan habe, sollte ihnen schaden oder sie verletzen“, betont Prinz Harry im ITV-Interview mit Tom Bradby. Aber irgendwann habe Harry genug gehabt, Unwahrheiten über sich oder seine Frau Meghan Markle zu hören und zu lesen.

Nach vielen, vielen Jahren, in denen Lügen über mich und meine Familie erzählt wurden, kommt ein Punkt, an dem sich diese bestimmten Familienmitglieder entschieden haben – um noch einmal auf die Beziehung zwischen bestimmten Familienmitgliedern und der Boulevardpresse zurückzukommen – mit dem Teufel ins Bett zu gehen, um ihr Image aufzupolieren.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Seit sechs Jahren versuche er nun schon alles, „um privat zu meiner Familie durchzukommen“, erklärt Prinz Harry. Alle seine Versuche seien jedoch erfolglos geblieben. „Und das Traurigste ist, es hätte nie so kommen müssen.“ Damit wiederholt Prinz Harry in seinem Enthüllungsinterview die Anklage seiner Ehefrau Meghan Markle aus der gemeinsamen Netflix-Doku „Harry & Meghan“. Indessen zeigte Meghans Vater Thomas Markle erstmals geheime SMS-Nachrichten seiner Tochter. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, express.co.uk