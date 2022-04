„Gehirnerschütterung“: Folgenschwerer Unfall bei Cathy Hummels mit Sohn Ludwig in der Nacht

Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig verbrachten am Samstag eine wilde Nacht zusammen. Wie die Moderatorin auf Instagram enthüllt, sind die beiden in der Nacht mit den Köpfen zusammengeschlagen. Die 34-Jährige erlitt dabei sogar eine leichte Gehirnerschütterung.

München - Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig sind unzertrennlich. Der Vierjährige scheint sogar das ein oder andere Mal im Bett seiner Mutter schlafen zu dürfen. Doch am Samstag kam es dabei zu einem schmerzhaften Vorfall: Wie die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin in ihrer Instagram-Story enthüllt, seien ihre Köpfe zusammengerasselt - Cathy erlitt sogar eine leichte Gehirnerschütterung.

Ludwig ist der ganze Stolz von Cathy Hummels

Cathy Hummels steht nicht nur regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera, sondern nimmt ihre Fans auch auf Instagram mit. Auch Sohn Ludwig ist immer wieder zu sehen und verzückt ihre Follower. Doch Job und Kind unter einen Hut zu bekommen, stellt die Brünette vor eine große Herausforderung.

Umso schöner, dass sie gleich mehrere Leute in ihrem Umfeld hat, die sie dabei unterstützen. Doch ihr Sohn scheint auch in der Nacht ganz schön aktiv zu sein – darauf lässt zumindest ihre Instagram-Story vom 25. April schließen. Darin erzählt Cathy Hummels von einer wilden Nacht mit ihrem Sprössling.

„Leichte Gehirnerschütterung“: Cathy Hummels und Sohn Ludwig rasseln mit den Köpfen zusammen

„Kleines Update übrigens zu Samstag: Meinem Kopf geht es wieder besser, aber ich hatte tatsächlich eine leichte Gehirnerschütterung, weil der Ludwig und ich in der Nacht mit unseren Köpfen so krass zusammengeknallt sind, dass ich ne dicke Beule am Kopf habe“, informiert die 34-Jährige ihre Follower. Nun scheint es ihr aber Gott sei Dank wieder etwas besser zu gehen.

Kürzlich äußerte sich die Moderatorin auch zu den Liebesgerüchten ihres Mannes. Dabei amüsierte sich Cathy Hummels regelrecht über die „Liebes Soap“ von Mats – denn trotz wilder Gerüchte möchte sie, wie vieles andere, auch diese Situation mit Humor nehmen. Verwendete Quellen: Instagram.com/cathyhummels