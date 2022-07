„Gehst mir auf den Sack“: Joelina total genervt von Mama Danni Büchner

Wie die Mutter, so die Tochter: Danni Büchner und Joelina Karabas. © Screenshots Instagram/dannibuechner und /joelinakrbs

Danni Büchner und Joelina Karabas plaudern in ihrem Podcast jede Woche über ihre Gedanken. In der letzten Folge zeigte sich die Tochter höchst genervt von ihrer Mutter. Gegen Ende der Folge pflaumte Karabas Mama Büchner deswegen an.

Mallorca – Danni Büchner (44; alles über die Büchners) und ihre Tochter Joelina Karabas (23) haben seit Mitte Juni einen gemeinsamen Podcast mit dem Namen „Living la Vida Locker“. Die beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderinnen nehmen ihre Follower via Instagram ja schon viel in ihrem Leben mit, in dem Podcast erfährt man aber noch einige neue Details über das Mutter-Tochter-Gespann, das auf Mallorca lebt.

Joelian Karabas in Podcastfolge genervt von Mama Danni Büchner: „Gehst mir aufn Sack!“

Wie bei normalen Familien sind sich die beiden aber nicht immer einig und es gibt im Alltag auch mal Kabbeleien. Das wird in der neuesten Folge von Büchner und Karabas deutlich, die sie kurzerhand „Plauderstunde!“ nennen. Am Ende der 25 Minuten merkt Danni Büchner für die Hörer an: „Joelina schreibt hier die ganze Zeit“ – gemeint ist vermutlich, dass ihre Tochter am Handy textet. Joelina Karabas reagiert deutlich genervt und erwidert: „Oh man, lass mich doch!“ Aber die Mama bleibt hart: „Nein, lass uns jetzt mal konzentrieren.“

Das nervt die 23-jährige Büchner-Tochter erst recht und sie schießt gegen ihre Mutter: „Gehst mir aufn Sack! Man.“ Die traut ihren Ohren nicht und fragt daher noch einmal nach: „Was hast du gesagt?“ Aber Joelina bleibt dabei: „Das, was du gehört hast.“ Büchner habe es schon richtig verstanden.

Danni Büchner nimmt es mit Humor: „Sei nicht so frech, ja?“

Gut, dass Danni Büchner als Mama von fünf Kindern schon so einiges gewöhnt ist und Joelina daher nicht wirklich böse ist. „Oh Joelina, Leute“, sagt sie nur mit einem Lachen, auch wenn die ihrer Mutter widerum noch einmal ins Gesicht schleudert: „Ich bin von dir genervt“. Büchner sagt dazu: „Sei nicht so frech, ja?“ und beendet die Podcastfolge mit den Worten: „Ich sage euch eines: große Kinder, große Sorgen, große Nervereien.“

Dass ihre Mutter bekannt ist, damit hat Joelina Karabas keine Probleme, wie sie auf Instagram kürzlich mitteilte. Sie sagte: „Berühmt ist das falsche Wort“. Verwendete Quellen: Podimo/Living La Vida Locker/Folge „Plauderstunde!“ vom 27.07.22; instagram

