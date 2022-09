„Geht gar nicht“: Joelina Karabas ist entsetzt über die erste „Sommerhaus der Stars“-Folge

Joelina Karabas ist so gespannt auf „Sommerhaus der Stars“, dass sie sich die erste Folge mitten in der Nacht ansieht. © Screenshots Instagram/Joelina Karabas

Influencerin Joelina Karabas kommentiert für ihre Fans die erste „Sommerhaus der Stars“-Folge. Doch die 23-Jährige ist schon kurz nach Beginn sehr entsetzt.

Mallorca - Joelina Karabas (23) konnte nicht mehr warten und schaute sich direkt die erste Folge vom „Sommerhaus der Stars“ an, nachdem diese auf RTL+ vorab verfügbar war. Von den ersten Szenen zeigte sich die Tochter von Danni Büchner überhaupt nicht begeistert und postete ein Video dazu in ihrer Instagram Story. Darin kommentiert sie die erste Folge der Show für ihre Fans.

Joelina Karabas ist entsetzt über die erste „Sommerhaus der Stars“-Folge

Unter dem Video schreibt sie: „Genau jetzt, um 00:55 Uhr, gucke ich mir das ‚Sommerhaus‘ auf RTL Plus an, ich bin so gespannt. Vielleicht kommentiere ich das einfach für euch und vor allem, um euch zu unterhalten.“ Man sieht die Influencerin im gestreiften Shirt im Bett liegen und sie sagt: „Ich liege frisch geduscht nach der Arbeit im Bett. Und anstatt jetzt zu schlafen, guck ich mir jetzt die ‚Sommerhaus‘-Folge an.“

Joelina Karabas: Nachdem sie bis früh morgens „Sommerhaus der Stars“ guckte, verschläft sie am Morgen ihren Wecker

Da hat sich Joelina Karabas auf jeden Fall etwas vorgenommen, denn die Folge dauert länger als die 23-Jährige erwartet hatte: zwei Stunden. Schon kurz nach Beginn pausiert die Influencerin und teilt entsetzt mit: „Es sind ungelogen in den ersten zwei Minuten schon 20 Schimpfwörter gefallen. Ich find, sowas geht im TV gar nicht, also so krasse Wörter halt.“ Die Influencerin betont außerdem, dass sie selbst solche Wörter nicht im Fernsehen sagen würde – Auch deshalb, weil ihre Familie das dann hören würde.

Danach nimmt der Kommentar von Joelina Karabas aber doch noch eine gute Wendung. Die Büchner-Tochter lacht sich schlapp und verrät, dass Kandidatin Kader Loth eindeutig ihre Favoritin ist. Scheinbar schaut sie die Folge auch zu Ende, denn Mama Danni filmt am nächsten Tag, wie der Wecker von Joelina einfach nicht aufhören will zu klingeln – die 23-Jährige scheint aber so müde zu sein, dass sie trotzdem weiterschläft.