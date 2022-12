„Geht mir auf den Sack“: Danni Büchner will kein Mitleid von ihren Fans

Danni Büchner spricht immer ganz offen mit ihren Fans. © Instagram/Danni Büchner

Danni Büchner bekommt einige negativen Kommentar über Social Media. Doch nun greift die 44-jährige ihre Fans an, die sie mit Anteilnahme unterstützen wollen.

Auswanderin Danni Büchner (44) äußerte sich nun zu Nachrichten, die sie von ihren Fans bekommt. Der Reality-TV-Star kommt gebürtig aus Delmenhorst. Jedoch ist sie vor circa sechs Jahren zu ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) auf die sonnige Baleareninsel Mallorca gezogen. Ihre Auswanderung wurde regelmäßig in dem VOX Format „Goodbye Deutschland“ ausgestrahlt und ihre Fans konnten Danni Büchners Alltag hautnah miterleben. Die Mutter von fünf Kindern will nun jedoch keine mitleidigen Nachrichten mehr.

Die 44-jährige spaltet die Gemüter und erhält regelmäßig hasserfüllte Kommentare und muss fiese Attacken über sich ergehen lassen. Doch viele Fans sprechen ihr auch Mut zu und wollen die Auswanderin unterstützen. Doch genau das will Danni Büchner nicht, wie sie nun in ihrer Instagram Story mitteilt: „Eine Sache, die ich wirklich nicht mehr hören kann, die mir so dermaßen auf den Sack geht, sind Nachrichten nach dem Motto: ‚Oh du Arme, was du alles über dich lesen musst‘, ‚Du Arme, Respekt, wie du die Hater aushältst‘ oder ‚Du Arme, immer wieder negative Kommentare‘.“

„Ich hab gar nichts verdient, weil die Meinung fremder Menschen interessiert halt keinen!“

Die Auswanderin fügt abmildernd hinzu: „Ich sage euch mal eins: Ich bin glücklich. Ich bin glücklich über meine Community, die mir jeden Tag nette Nachrichten schreiben, die hinter mir stehen.“ Daher will der TV-Star keine anteilnehmenden Aussagen mehr hören: „Bitte hört auf, mir das zu schreiben, von wegen ich hätte Respekt verdient. Ich hab gar nichts verdient, weil die Meinung fremder Menschen interessiert halt keinen!“ Es stellt sich die Frage, ob diese Mitteilung bei ihren unterstützenden Fans gut ankommt.