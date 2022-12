„Geht überhaupt nicht“: Fans diskutieren über blondes Engelshaar von Silvia Wollny

Silvia Wollny vor und nach ihrem Friseurbesuch. © Instagram/Silvia Wollny & Instagram/Estefania Wollny

Pünktlich zu Weihnachten hat sich ein Teil der Wollny-Familie bei einem Friseurbesuch mit blonden Engelsmähnen verschönern lassen. Die Fans haben natürlich auch eine Meinung dazu.

Nachdem Sarah-Jane Wollny (24) ihre Fans kürzlich mit einem neuen Haar-Styling verzauberte, zogen nun ihre Mutter und drei Schwestern nach. Wie ein Kölner Friseursalon gerade auf Instagram berichtete, haben ihm Sarafina (27), Estefania (20), Sylvana (30) und Mutter Silvia Wollny (57) nämlich einen Besuch abgestattet. Auch auf dem Account von Estefania Wollny war zu lesen, dass der Besuch dem Salonteam eine Menge Spaß bereitet habe, denn: „Diese Frauen sind der absolute Wahnsinn und sowas von sympathisch“.

Dazu wurde ein kurzer Clip hochgeladen, in dem die Fans die Verwandlung anschauen können. Im Vorher-Nachher-Video ist zu sehen, dass jede der Frauen sich einen Blondton ausgesucht hat. Außerdem wurden alle vier so gestylt, dass die neu erblondeten Haare in sanften Engelslocken über die Schultern fallen. Wie der Salon verriet, bekamen Estefania und Sylvana obendrein Haarverlängerungen.

Den Followern gefällt es nicht

Während die Fans bei den neuen Haar-Looks der Töchter größtenteils voll des Lobes waren, fiel das Urteil für Mama Wollny dieses Mal nicht so wohlwollend aus. „Sorry, aber die Frisur von Mama geht überhaupt nicht, viel zu hell und ich finde, sie hat viel zu dünne Haare um die so lang zu tragen“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere fragte schlicht: „Wie kann ein proffessionelles Friseurteam Frau Wollny diese Haare (Farbe, Länge, Frisur) empfehlen?“

Ungeachtet der Kritik scheinen den Wollnys ihre neue Frisuren aber zu gefallen. „Vielen Dank für eure wunderschöne Arbeit und diese schöne Zeit. Es war wie immer sehr schön bei euch“, bedankte sich Estefania Wollny. Dem konnte Schwester Sarafina nur beipflichten, denn auch sie schrieb: „Vielen Dank für die klasse Arbeit & den wunderschönen lustigen Tag“. Loredana Wollny war zwar selbst nicht dabei, kommentierte aber mit drei Herzchenaugen-Emojis.