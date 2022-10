„Geiles Outfit“: Melissa Naschenweng begeistert Fans in Lack und Leder

Melissa Naschenweng hat es mal wieder geschafft: Die Schlagersängerin begeistert die Netzgemeinde mit einem Lederoutfit, das es in sich hat. (Fotomontage) © IMAGO/Harald Deubert & Instagram/Melissa Naschenweng

Österreich – Melissa Naschenweng (32) ist ein Gesamtpaket in Sachen moderner Schlager: Die gebürtige Österreicherin hat eine hervorragende Stimme und setzt in ihrer Musik auf Mundart und Heimatliebe. Mit ihrer sympathischen Art kommt die Blondine hervorragend bei ihren Fans an und wenn es um das richtige Styling geht, trumpft Melissa ebenfalls regelmäßig auf. Zuletzt begeisterte sie ihre Social-Media-Follower mit einem ausgefallenen Outfit in Lack und Leder. Auf Instagram sorgte sie damit für Begeisterungsstürme.

Das Bild zeigt Melissa Naschenweng backstage bei einem Event. In der Hand hält sie einen großen Pokal, glücklich grinst sie Richtung Kamera. Doch insbesondere ihre Kleiderwahl ist der Hingucker der Aufnahme: Über einem schwarzen T-Shirt mit Glitzerapplikation trägt die „Kompliment“-Interpretin eine kurze karierte Jacke in Grautönen. Ihre hautenge Hose mit hohem Bund ist aus glänzendem schwarzen Latex, abgerundet wird das Outfit mit einem Paar klobiger Combat-Boots.

Melissa Naschenweng beweist einmal mehr ihr Händchen für Mode

„GLÜCK ist auch in der 2. Woche an der Spitze der österreichischen Album-Charts! Danke! Alle meine Erwartungen habt ihr übertroffen“, schreibt Melissa Naschenweng unter ihren Beitrag auf Instagram. Damit erklärt sich auch die übergroße Trophäe, die die Sängerin auf der Aufnahme in der Hand hält. Doch neben ihrem Chart-Erfolg ist in der Kommentarspalte des Postings vor allen Dingen das Lack-und-Leder-Outfit des Schlagerstars Thema.

„Geiles Outfit“, findet beispielsweise ein User, während ein weiterer schreibt: „Congratulations! Und dieses Hammer-Outfit ist auch ‚top of the tops‘! Sehr coole Hose…“ Sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihrem Auftreten konnte Melissa Naschenweng ihre Fangemeinde also wieder einmal glücklich machen. Ein echtes Multitalent aus Österreich!