„Echt widerlich“: Fans entsetzt über Kommentare zu neuem Tanzvideo von Davina Geiss

Entsetzte Reaktionen: Davina Geiss teilte ein TikTok-Tanzvideo von sich, das einige unangebrachte Kommentare bekam. Die Fans des Stars sprachen sich gegen die Äußerungen aus.

Monaco – Davina Geiss (18) ließ ihre Follower an einem TikTok-Tanzvideo vor einer sonnigen Strandkulisse teilhaben! Dabei waren die Fans der Tochter von Carmen Geiss (56) und Robert Geiss (58) jedoch schockiert über einige der unangebrachten Kommentare, die der Teenager für ihre coole Tanzeinlage bekam.



Die Prominente veröffentlichte drei Videoclips auf ihrem Account auf Instagram, in denen sie ihren neuen TikTok-Tanz am Strand zum Besten gab und teilte auch zwei schöne Aufnahmen vom Meer. Vor dem Hintergrund einer paradiesischen Strandkulisse präsentierte der prominente Teenager ihre neu gelernten Tanzschritte zu der dazu passenden Musik und trug dabei ein sportliches Outfit in Schwarz. In der Bildunterschrift des Postings sorgte der Star für Sommerstimmung, indem sie „Sommergefühle“ schrieb und ihrem Beitrag zudem ein Sonnen-Emoji hinzufügte.

Davina Geiss‘ Fans sind entsetzt von Kommentaren zum Tanzvideo

Einige Follower der Schönheit gaben schockiert bekannt, dass ein paar der Kommentare zu ihrem neuen Tanzvideo sogar „widerlich“ seien. So hatten einige der User völlig unangebrachte Kommentare zu dem Clip veröffentlicht, bei denen es sich um völlig unnötige Sprüche über die Attraktivität der „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“-Prominenten handelt.

Woraufhin ein Fan der Teenagerin sein Unverständnis für diese Reaktionen auf die Tanzvideos ausdrückte und kritisierte: „Die Kommentare hier sind echt widerlich zum Teil...“. Der Follower begründete seine Kritik, indem er erklärte: „Wenn ein Typ mit über 60 hier drunter schreibt, dass es mega heiß ist oder […] finde ich das widerlich.“ Solche Kommentare haben auf der Social-Media-Plattform nichts zu suchen.