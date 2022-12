Fast vom Range Rover überfahren? Fans besorgt um Robert Geiss

Von: Madlen Trefzer

Teilen

Mal wieder überrascht Robert Geiss seine Fans mit einem Video auf Instagram. Doch diesmal machen sich die Fans Sorgen um ihn – es hat den Anschein, als würde ihm ein Geländewagen viel zu nahe kommen.

Die Geissens – eine Familie, die nicht umsonst als „schrecklich glamourös“ gilt. Das Luxusleben von Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss begeistert die RTLZWEI-Zuschauer und auch Fans auf Social Media. Überall wo sie sich aufhalten ist Glamour, Geld und ganz viel Luxus im Spiel. Robert Geiss’ neues Instagram-Video mit dem Titel „Noch mal einen Besuch in Saint-Tropez“ lässt den einen oder anderen Fan jedoch besorgt aufschrecken, berichtet MANNHEIM24.

Während Robert Geiss seine Weihnachtsgrüße ausspricht, nähert sich ihm langsam ein Rangerover

Darauf ist der Selfmade-Millionär mitten im verregneten Hafenort zu sehen und will seinen Fans und Followern einfach nur frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen. Dabei erklärt er, warum er – und vermutlich auch der Rest der Geissens – sich überhaupt an der Côte d’Azur aufhalten: „Wir müssen natürlich sehen, was hier abgeht für die Weihnachtstage – das Haus noch mal checken, alles noch mal organisieren …“

„…Und dann gehts für uns ab in den Weihnachtsurlaub“, heißt es weiter in Geiss’ Video. Nach dem Aufenthalt in Saint-Tropez ginge es kurz nach Monaco, dann nach Valberg. „Wir müssen auch noch ein bisschen einkaufen“ – für die Kinder müssten noch Weihnachtsgeschenke besorgt werden. Während Robert Geiss seine weihnachtliche Ansprache hält, nähert ihm sich langsam ein weißer Geländewagen – wie sehr bald zu erkennen ist, ein Range Rover.

Gerade noch gut gegangen – Robert Geiss lässt sich nicht ansatzweise aus der Ruhe bringen

Zwar hat Robert Geiss den in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Wagen gleich aus der Ferne bereits registriert, erschreckend nahe fährt er dennoch an ihm vorbei. Dabei muss Robert einen Schritt zur Seite ausweichen, um das Schlimmste zu vermeiden, tut dies aber mit einer solchen Gelassenheit, die ihn noch nicht einmal aus dem Redefluss bringt. Besonders besorgt zeigen sich jedoch die Fans in den Kommentaren unter seinem Video. „Pass auf den weißen Wagen, nicht das er dich überfährt!“, schreibt jemand.

Yacht, Ruhm, Reichtum – so sehr haben sich die Geissens über die Jahre verändert Fotostrecke ansehen

„Einfach fast vom Rangie mitgenommen“ kommentiert eine weitere Person. Andere Kommentatoren scheinen sich eher auf das Gesagte zu fokussieren und bedanken sich recht herzlich für die Weihnachtsgrüße aus Saint-Tropez. Als die Geissens jedoch Weihnachtsgrüß aus dem „Winterwunderland“ in London schicken, erntet Carmen Geiss heftige Kritik von ihren Followern – das ist der Grund dafür. (mad)