Von „Traumfrau“ bis „sehr hübsch“: „Die Geissens“-Fans diskutieren über Outfit von Davina Geiss

Davina Geiss genießt den sonnigen Frühling in vollen Zügen und ist dabei wie gewohnt passend gestylt (Fotomontage) © Instagram/Screenshot/Davina Geiss

In Sachen Modegeschmack muss sich „Die Geissens“-Star Davina Geiss keineswegs verstecken: Ganz cool sitzt die 18-Jährige beim Essen und genießt die warmen Sonnenstrahlen. Ihre Follower sind indes ganz hin und weg von ihrem trendigen Outfit.

Monaco - Für „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (Die Geissens: Alle Infos zur Familie um Robert und Carmen Geiss bei RTL2) steht Davina Geiss seit über einem Jahrzehnt vor der Kamera und lässt, angeführt von Familienpatriarch Robert Geiss, die RTL2-Zuschauer an ihrem Leben teilhaben. Inzwischen begeistert die 18-Jährige die Fans der Reality-TV-Dokureihe allerdings auch in den sozialen Netzwerken – und zeigte jüngst ihr neues Frühlingsoutfit!

Davina Geiss zeigt sich in Frühlingsoutfit – „Die Geissens“-Star begeistert ihre Instagram-Follower

Bei warmem Sonnenschein lässt es sich Davina Geiss richtig gutgehen: Die Millionärstochter sitzt auf einem Foto, welches sie am Samstag (23. April) via Instagram teilte, entspannt in einem Restaurant, genießt die warmen Sonnenstrahlen und präsentiert stolz ihr schickes Outfit. Der gemusterte Zweiteiler ist ein echter Blickfang – auch in den Augen der „Die Geissens“-Fans!

Die möchten wissen: „Woher hast du dein Outfit?“ Eine Frage, die insbesondere so manch Followerin beschäftigt – eine Antwort von Davina Geiss gab es darauf allerdings noch nicht. In den Kommentaren wird die 18-Jährige stattdessen mit zahlreichen Komplimenten für ihren Schnappschuss überschüttet: „Sehr hübsch“, „Traumfrau“ oder „verdammt wunderschön“, ist unter dem Beitrag zu lesen.

Mit ihrem Frühlingsoutfit zog Davina Geiss etliche Blicke auf sich – und erntete in den Instagram-Kommentaren viel Lob! © Screenshot/Instagram/Davina Geiss

Davina Geiss überzeugt im Netz mit Modegeschmack – „Die Geissens“-Star kommt ganz nach den Eltern

Die älteste Tochter von Robert und Carmen Geiss (So anders sah Carmen Geiss früher aus) steht ihren modebegeisterten Eltern in nichts nach: Auf Instagram zeigt sie ihren über 362.000 Followern nahezu tagtäglich, was ihr Kleiderschrank zu bieten hat – ob da eine junge Stilikone heranwächst?

Ganz so unbesorgt geht es für die Geissens allerdings nicht immer zu: Jüngst wurden Davina und Robert Geiss zu einer hohen Geldstrafe in der Schweiz verurteilt. Verwendete Quellen: instagram.com/the_real_davina_geiss