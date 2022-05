Von „Traumfrau“ bis „könnte von Carmen kommen“: „Die Geissens“-Fans diskutieren Hippie-Look von Davina Geiss

Von: Lisa Klugmayer

Davina Geiss begeistert gerade ihre Fans mit einem sommerlichen Schnappschuss. Der Hippie-Look scheint ihren Instagram-Follower richtig gut zu gefallen - zumindest dem Großteil. Denn es gibt auch kritische Stimmen. (Fotomontage) © Instagram/Davina Geiss

Davina Geiss begeistert gerade ihre Fans mit einem sommerlichen Schnappschuss. Der Hippie-Look scheint ihren Instagram-Follower richtig gut zu gefallen - zumindest dem Großteil. Denn es gibt auch kritische Stimmen.

Monaco - Seit über 10 Jahren steht Davina Geiss nun schon vor der Kamera der Famlien-Reality-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (Die Geissens: Alle Infos zur Familie um Robert und Carmen Geiss bei RTL2). In Sachen Modegeschmack steht die 18-Jährige ihrer Model-Mama Carmen Geiss in nichts nach, regelmäßig begeistert sie ihre 366.000 Instagram-Fans mit tollen Looks - auch ihr neustes Foto innerhalb kürzester Zeit viele Herzen und bewundernde Kommentare.

Davina Geiss im grünen Hippie-Look: Reality-Star genießt den Frühling in Monaco

Vor der atemberaubenden Kulisse von Monaco posiert Davina Geiss auf dem Heck einer Yacht. Auf dem Bild trägt der Reality-Star einen grünen Zweiteiler bestehend aus einem bodenlangen Rock und einem kurzen schulterfreien Top. Der Hippie-Look sieht wirklich richtig sommerlich aus - passend zum Ambiente.

Zu dem Hippie-Look trägt Davina Geiss nur sehr dezentes Make-up und nur sehr wenig Schmuck. Die älteste Tochter von Robert und Carmen Geiss (So anders sah Carmen Geiss früher aus) kommentiert das Foto passend zum Outfit mit zwei grünen Herzen. Ihre knapp 39.000 Instagram-Fans sind von diesem Anblick natürlich mehr als begeistert.

Von „Traum in Grün“ bis „könnte von Carmen kommen“: „Die Geissens“-Fans diskutieren Hippie-Look von Davina Geiss

Ein Fan schreibt: „Omg! Das steht dir total!!!“. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt schlicht und einfach: „Traumfrau“. Ein Fan ist sogar so schockverliebt, dass er Davina glatt einen Heiratsantrag macht. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Ein Instagram-Nutzer merkt an: „Sieht sehr schön aus, aber das Kleid könnte von Carmen kommen“.

Davina Geiss zeigt sich auf ihrem neuen Instagram-Bild im grünen Hippie-Look. Das finden ihre Fans richtig gut, wie diese Kommentare unter dem Foto zeigen. (Fotomontage) © Instagram/Davina Geiss

Auch bei Schwester Shania ist modisch einiges los. In Dubai schlüpft die 17-Jährige nämlich spontan in ein Brautkleid - mit viel Glitzer und Tüll, versteht sich. Beim Thema Hochzeit und potenzieller Schwiegersohn sieht Papa Robert Geiss einer allerdings rot. Er stellt direkt klar, dass ein zukünftiger Freund erst einmal von ihm unter die Lupe genommen wird. Verwendete Quellen: Instagram/the_real_davina_geiss