Stille im OP-Saal: Davina Geiss wäre fast gestorben

Die Geiss-Tochter Davina jagte ihrer Familie einen gehörigen Schrecken ein. Bei ihrer Geburt ging einiges schief.

Monaco – Robert (59) und Carmen Geiss (58) sind in der deutschen TV-Landschaft für humorvolle Unterhaltung bekannt. In ihrer Reality-TV-Serie nimmt das Paar die Fans regelmäßig mit durch das luxuriöse Leben als Selfmade-Millionäre. Immer mit dabei auch ihre Töchter Shania (19) und Davina (20). Allerdings ist auch bei den Geissens nicht immer alles perfekt wie im Bilderbuch. So erinnert sich Carmen jetzt zum Beispiel an die Momente der Angst, als ihre erste Tochter Davina zur Welt kam.

Geburt von Davina: Bei Carmen Geiss wurde ein Not-Kaiserschnitt gemacht

Beinahe wäre sie gar nicht zur Welt gekommen. Davina Geiss wurde am 30. Mai 2003 geboren und war ein absolutes Wunschkind. Vor ihr hatte Carmen Geiss eine schmerzhafte Eileiterschwangerschaft und insgesamt gleich neun Fehlgeburten durchmachen müssen, wie sie jetzt im „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“-Podcast von Hazel Brugger und Thomas Spitzer verriet. Bei der Schwangerschaft sei noch alles gut gegangen, die Geburt hingegen brachte Komplikationen mit sich – unter anderem, weil Davina ein ungeplanter Not-Kaiserschnitt war.

Dass es ein Kaiserschnitt werden sollte, stand bereits fest, weil die Ärzte nach Carmens Fehlgeburten keine Risiken eingehen wollten. Allerdings platze die Fruchtblase früher als gedacht, sodass es dann schnell gehen musste: „Meine Fruchtblase ist geplatzt beim Duschen. Dann war natürlich Holland am Brennen.“

Carmen Geiss: Fast wäre ihre Tochter beim Kaiserschnitt gestorben

Im Krankenhaus wurde Carmen Geiss dann sofort operiert und das Baby geholt, allerdings gab es gleich den nächsten Schock, denn: „Nichts passierte.“ Die zweifache Mutter erinnert sich: „Dann wurde ich ein bisschen nervös, weil sich nichts tat. Der Arzt war extrem am Kämpfen, über Minuten.“

Im SWR-Podcast „1 plus 1“ erzählt Carmen Geiss von der dramatischen Geburt ihrer Tochter Davina. © Screenshot/Instagram/davinageiss; Screenshot/SWR/1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit (Fotomontage)

Immer wieder fragte Carmen nach, was passiert sei, bekam aber keine Antwort. „Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Dann musste er eine Entscheidung treffen und musste nochmal schneiden. Sonst wäre das Kind gestorben.“

Einen Lichtblick gab es für die Geissens nach Davinas dramatischer Geburt dann aber trotzdem. Denn Carmen Geiss bekam im Krankenhaus Besuch von Prinzessin Caroline von Monaco. Verwendete Quellen: RTL