Mindestens 85.000 Euro! Wie man die Luxus-Yacht der Geissens mieten kann

Von: Daniel Hagen

Die Geissens sind immer wieder mit ihrer Luxus-Yacht „Indigo Star“ unterwegs und zeigen dort ihr Jetset-Leben. Was viele aber gar nicht wissen: Man kann das Boot einfach mieten!

In zahlreichen Folgen der RTLZWEI-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ sind Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss auf der Luxus-Yacht „Indigo Star“ unterwegs. Dabei ist nicht nur die Umgebung im Mittelmeer eine Augenweide, sondern auch das Schiff selbst. Viele Fans haben sich bestimmt schon gewünscht, selbst einmal mit so einem Gefährt über das Meer zu fahren und dabei den Alltag zu vergessen. Die gute Nachricht ist, dass dies möglich ist – und zwar sogar auf der „Indigo Star“. Die schlechte Nachricht: billig ist es nicht!

Leben wie die Geissens: So kann man die Luxus-Yacht „Indigo Star“ mieten

Die Geissens sind auf der ganzen Welt unterwegs. Kein Wunder, wenn man mehrere Unternehmen führt und Traum-Immobilien in Monaco, St. Tropez und Dubai besitzt. Wenn Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss mal auf großer Tour sind, steht die „Indigo Star“ im Hafen. Damit die Luxus-Yacht, die gar nicht wirklich den Geissens gehört, nicht so lange ungenutzt bleibt, wird sie daher vermietet. Auf der Seite indigostar.de kann man seine Anfrage stellen und dann in engere Verhandlungen treten.

Wer sich allerdings einmal so reich fühlen will, wie Robert und Carmen Geiss, muss dafür tief in die Tasche greifen, wie MANNHEIM24 berichtet. Während der Hauptsaison (April bis Oktober) kostet es mindestens 85.000 Euro, das Schiff zu chartern. Hinzu kommen die lokalen Steuern sowie die APA – dabei handelt es sich um vorausgezahlte Verpflegungsvergütungen wie Essen, Trinken und Benzin. Es kommen jedoch auch Kommunikationskosten und Hafengebühren hinzu. Der Preis liegt bei etwa 30 bis 40 Prozent der Gesamtreisekosten. So sind übrigens die Geissens reich geworden.

Geissens-Schiff „Indigo Star“: Das hat die Luxus-Yacht zu bieten

Die „Indigo Star“ der Geissens hat jedoch auch einiges zu bieten. Bei einer Länge von 38 Metern und einer Breite von 7,7 Metern bietet die Luxus-Yacht Platz für bis zu zehn Personen und sieben Crewmitglieder. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 15,9 Knoten, was etwa 29,5 Kilometern pro Stunde entspricht. An Bord befinden sich zudem ein großer Grill, ein Kino und mehrere Räume mit luxuriöser Ausstattung. Das perfekte Ambiente für jeden, der sich schon immer mal an den Bug eines Schiffes stellen und folgenden legendären Satz rufen wollte: „Aus dem Weg Geringverdiener!“

Die Luxus-Yacht der Geissens „Indigo Star“. © Marco Wolf via www.imago-images.de

Eine Reise durch das gesamte Mittelmeer oder sogar noch weiter wird es auf der „Indigo Star“ jedoch nicht geben. Denn die Charter Gebiete der Geissens-Yacht liegen in der Riviera, Korsika und Sardinien. Der Start- und Zielpunkt liegen außerdem in Monaco – die Heimat von Carmen, Robert, Shania und Davina. Die beiden Geiss-Töchter haben mittlerweile ihre eigene Wohnung dort – aber auch viel Streit miteinander. (dh)