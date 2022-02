Die Geissens: Nach unbedachtem Satz von Robert fährt Carmen aus der Haut - „Du Hornochse“

Von: Elena Royer

Die Geissens suchen derzeit in Dubai nach einer Immobilie. Unterstützung bekommen sie dabei von einer Maklerin, die Robert Geiss den Kopf verdreht.

Dubai - Robert Geiss (58) und seine Frau Carmen (56) sind aktuell in Dubai. Dort ist das Glamour-Pärchen auf der Suche nach einer neuen Immobilie. Doch es war keine Immobilie, die Roberts Blicke in der letzten Sendung ihres Reality-TV-Formats am Montagabend (immer um 20.15 Uhr bei RTLZWEI) auf sich zog.

Die Geissens: Nach unbedachtem Satz von Robert fährt Carmen aus der Haut

Vielmehr verdreht ihm die Maklerin, die ihnen die luxuriösen Häuser zeigt, den Kopf. Seiner Frau Carmen scheint das gehörig gegen den Strich zu gehen, denn die gutaussehende junge Frau kommt im knappen weißen Kostüm und auf High Heels daher. Von ihrem Anblick scheint Robert ganz verzaubert. Das lässt Carmen nicht kalt. Auf ihrem Instagram-Account postet sie ein Video, in dem Robert und die Maklerin zu sehen sind. Robert ist offensichtlich angetan von der jungen Frau und zeigt das mit einem „Daumen hoch“. Carmen, die daneben sitzt, wirkt frustriert.

Bei der Besichtigung der ersten Wohnung folgt die Ernüchterung aber prompt. Anscheinend ist es dort ganz schön dreckig. Das fällt wohl auch Robert auf. Doch in dem Video auf Carmens Instagram-Account ist ein mehrdeutiger Kommentar der Maklerin zu hören, mit dem sie die Immobilie wohl noch retten will: „Ich mag es dirty.“ Darauf Robert: „Du magst es dirty? Ich auch!“ Carmen ist sichtlich genervt von der zweideutigen Unterhaltung ihres Mannes mit der Maklerin. Wenig später, als Robert den Pool sieht, der zur Villa gehört, und schon von schönen Frauen darin träumt, reicht es ihr aber. „Du Hornochse!“, schimpft sie ihren Robert.

Die Geissens: Robert flirtet fremd mit einer Maklerin

Doch schon wenig später kann Robert wieder zeigen, wem sein Herz wirklich gehört. An einer hohen Stufe im Rohbau, den ihnen die Maklerin gerade zeigte, bittet sie Robert, sie hinunter zu tragen. Doof nur, dass die Maklerin die selbe Idee hat und sich ebenfalls von Robert die Stufe runter tragen lässt.

Die Geissens: Diese Immobilie ist nichts für die Glamour-Familie

Doch bei einem anderen Objekt, das die Geissens tags drauf besichtigen, erstrahlt die Maklerin nicht mehr in ganz so hellem Glanze. Das Badezimmer des veralteten Objekts, das sie ihren betuchten Klienten präsentiert, ist von Kakerlaken besiedelt. Und auch sonst macht das Haus keinen guten Eindruck. Ob das dafür sorgt, dass Roberts Begeisterung für die hübsche Maklerin wieder verfliegt?

