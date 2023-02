Die Geissens bekommen eigene Briefmarke

Teilen

Carmen und Robert freuen sich: Die Geissens bekommen eine eigene Briefmarke © RTL+

Die Geissens sind auch außerhalb von Deutschland Stars. In der Slowakei wurden sie jetzt mit einer eigenen Briefmarke geehrt.

Slowakei – Damit hätte Familie Geiss wohl nicht gerechnet! Die Millionärsfamilie bestehend aus Vater Robert (59), Mutter Carmen (57) und den Töchtern Davina (19) und Shania (18) ist schon seit Jahren regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. In ihrer Reality-Show „Die Geissens — Eine schrecklich glamouröse Familie“ nehmen die Familienmitglieder ihre Fans und Zuschauer mit in die Welt der Reichen und Schönen, wobei die Folgen der Sendung zumeist in Promi-Paradiesen wie Kitzbühel, Monaco oder Saint-Tropez gedreht werden. Doch auch im Balkan scheinen die Geissens eine treue Fangemeinde zu haben.

Wie jetzt unter anderem RTL berichtet, werden die Episoden der familieneigenen Reality-Soap auch in der Slowakei ausgestrahlt. Und eine Vielzahl der 5,5 Millionen Einwohner des Landes konnten die Millionäre mit ihrem typischen Kölscher Akzent offenbar für sich gewinnen. Denn bei ihrem letzten Besuch in der Slowakei wurden Robert, Carmen, Shania und Davina mit einer besonderen Geste geehrt. Die zwei Töchter des Unternehmerpaares waren allerdings nur wenig begeistert, wie RTL weiter berichtet.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Die Geissens wurden in der Slowakei mit einer eigenen Briefmarke geehrt

Eigentlich werden zumeist Politiker, Wissenschaftler oder anderweitig gesellschaftlich relevante Personen mit einer eigenen Briefmarke geehrt. In der Slowakei scheinen die Geissens diesen Status jedoch bereits erreicht zu haben, denn auch sie erhielten jetzt vom Generaldirektor der slowakischen Post ihren eigenen Stempel. Eingeladen wurden Robert, Carmen, Shania und Davina vom Wirtschaftsminister des Landes und gleich bei ihrer Ankunft wird der Familie klar, wie groß ihre Fangemeinde in der Slowakei tatsächlich ist. Vom Generaldirektor der slowakischen Post wurde den Millionären dann sogar eine eigene Briefmarke überreicht.

Vater Robert und Mutter Carmen sind hellauf begeistert von der besonderen Geste. „Es läuft! Jetzt haben wir eine eigene Briefmarke und uns ins goldene Buch eingetragen“, resümiert Robert den Besuch in der Slowakei. Tochter Davina hat allerdings kritisch anzumerken: „Briefmarken sind total überholt, das ist sehr schlecht für die Umwelt!“ Auch bei den Geissens ist man eben nicht immer einer Meinung.