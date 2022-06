„Zweite in der Geiss-Familie“: Carmen und Robert feiern Shanias Abitur

Shania Geiss hat ihr Abitur - Papa Robert platzt vor Stolz © Screenshot/Instagram/robertgeiss_1964

Großartige Neuigkeiten für Fans von „Die Geissens“. Shania Geiss hat ihr Abitur in der Tasche. Papa Robert richtet auf Instagram emotionale Worte an seine Tochter.

Im Hause Geiss gibt es allen Grund zur Freude: Nachdem Davina Geiss im Juni 2021 ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen hat, zieht nun auch Schwester Shania nach. Die 17-Jährige hat seit dem 03. Juni ihren Hochschulabschluss in der Tasche. Papa Robert Geiss platzt vor Stolz - auf Instagram gratuliert er der hübschen Blondine und richtet dabei emotionale Worte an seine Tochter.

Nach Davina Geiss - Shania hat das Abitur in der Tasche

Davina und Shania Geiss starten nicht nur mit ihrer eigenen TV-Show „Davina & Shania – We love Monaco“ (alle Infos über die RTL2-Serie) durch, die seit dem 09. Mai auf RTL2 zu sehen ist, sondern haben nun auch beide das Abitur in der Tasche. Einer erfolgreichen Zukunft scheint so nichts mehr im Weg zu stehen, da ist sich auch Robert Geiss sicher.

Auf Instagram teilt der Unternehmer Bilder des besonderen Tages und wird dabei ganz schön emotional. Denn dass nun die Zweite im Bunde ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen hat, macht den TV-Star extrem stolz.

„Zweite in der Geiss-Familie“: Carmen und Robert feiern Shanias Abitur

„Die Zweite in der Geiss-Familie hat das Abi in der Tasche. Ich bin mega stolz auf Shania. Wünsche die eine ganz große Zukunft!“, kommentiert er den gemeinsamen Schnappschuss. Darauf zu sehen: Mama Carmen, Papa Robert und Töchterchen Shania die allesamt um die Wette strahlen.

Ein besonderer Tag, der sicherlich gebührend gefeiert wurde.