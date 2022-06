Die Geissens: Wegen Silvesterparty mit Justin Bieber - Yacht von Robert und Carmen gerät in Seenot

Von: Felix Durach

Carmen und Robert Geiss erzählen in der neusten Ausgabe ihres Podcasts die besten Geschichten mit ihrer Yacht „Indigo Star“. © wolf-sportfoto/imago-images/instagram/carmerngeiss_1965

Die Geissens berichten von ihren besten Geschichten mit der Familienyacht. Einmal geriet das Schiff in Seenot. Wegen einer Silvesterparty mit Justin Bieber.

Monaco – Die Familie Geiss führt nicht nur ein sehr glamouröses, sondern vor allem auch ein sehr aufregendes Leben. Die Geschichten aus dem Alltag der deutschen Reality-TV-Familie bereiten Robert, Carmen, Davina und Shania höchstselbst in ihrem Podcast „Die Geissens – ein schrecklich glamouröser Podcast“ auf. Die aktuellste Folge des Podcasts dreht sich dabei allein um Geschichten, welche die Familien-Yacht „Indigo Star“ betreffen.

Die Geissens packen im Podcast aus: Alle Geschichten um die Familienyacht „Indigo Star“

Eine Geschichte ist Familienoberhaupt Robert Geiss dabei besonders in Erinnerung geblieben: Der Vorfall, als die Indigo Star auf dem Weg von Aruba nach St. Barths in der Karibik in Seenot geraten war. Die Schuldfrage in dieser Anekdote ist für den 58-Jährigen dabei auch schnell geklärt. Dieses Mal trifft die Schuld ausnahmsweise mal nicht Göttergattin Carmen, sondern die Töchter Davina und Shania.

„Wir sind von Aruba damals nach Miami geflogen, weil ihr unbedingt Silvester feiern wolltet auf St. Barths“, erzählt Robert Geiss. „Weil da ja alle waren, Justin Bieber und wer ist nicht alles da und Papa können wir das nicht machen“, erinnert sich der Unternehmer an die Bitten seiner Töchter. Nach einer zweiwöchigen Bedenkzeit hatte sich der 58-Jährige dann dazu entschieden, seinen Töchtern ihren Wunsch zu erfüllen.

Seenot wegen Justin Bieber: Robert Geiss berichtet von 100.000-Euro-Schaden an seiner Yacht

Während die Familie Geiss mit dem Flugzeug nach Miami reiste, sollte die Crew der Indigo Star die Yacht auf dem Seeweg nach St. Barths bringen. Die Indigo Star geriet auf eben diesem Weg jedoch nach kurzer Zeit wegen eines Sturms in Seenot und verlor sogar das Beiboot am Heck des Schiffes. Während die Geissens „ohne Klamotten“ am Flughafen in den USA standen, konnte die Crew unter widrigsten Bedingungen das Beiboot wieder einsammeln und den Rückweg antreten.

Das Ende vom Lied war wie so oft bei den Geissens eine große Rechnung. „Direkt nach Curacao, das Boot wieder reparieren: Schaden 100.000 Euro“, erläutert Robert Geiss den Ausgang der Anekdote. Wenn man bedenkt, dass alleine eine Tankfüllung der Indigo Star schon 100.000 Euro kosten kann, dürften die Geissens hier aber noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen sein. Verwendete Quellen: „Die Geissens – ein schrecklich glamouröser Podcast“ - „Prügelei auf der Indigo Star“