„Der Burner“: Carmen Geiss bringt in schwarzen Overknees das Netz zum Kochen

Von: Claire Weiss

Carmen Geiss postet ein neues Bild auf Instagram. Die einen sind von ihrem Look begeistert. Andere Fans sehen den Post allerdings eher kritisch.

In Monaco ist Carmen Geiss (57) zu einem schicken Dinner verabredet. Dazu wirft sich die Luxuslady gewohnt in Schale. Auf Instagram wird der Look vielfach diskutiert, vor allem ein Detail fällt den Fans sofort ins Auge.

Carmen Geiss‘ neues Foto löst Diskussion aus

Elegant wie eh und je präsentiert sich der „Die Geissens“-Stars im Netz. Ein schwarzes Minikleid kombiniert die 57-Jährige mit sexy Overkneestiefeln, lässig hat sie sich einen Blazer um die Schultern gelegt. Um die Taille hat sich die Millionärin einen prunkvollen Gürtel der Marke Valentino geschnallt.

Diese Bilder verleiten Carmen Geiss‘ Fans auf Instagram zu diskutieren. © Instagram/Carmen Geiss

Selbstbewusst posiert Carmen Geiss für die Kamera - sie fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Designer-Look. Und das kommt auch bei ihren Fans gut an. „Der Burner“, schreibt ein Fan begeistert in die Kommentarspalte. „Carmen, du hast viel mehr Charme, Chic und Eleganz als jedes Topmodel“, schwärmt eine andere. Und eine dritte schreibt: „Du siehst Hammer aus, sexy, echt wahnsinnig!“

So wurde Carmen Geiss bekannt Carmen Geiss legte schon immer viel Wert auf ihr Aussehen. 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt. Sie arbeitete als Fitnesstrainerin und als Model. 1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss, in dessen Unternehmen sie zeitweise als Verkäuferin tätig gewesen war. Zusammen wurden sie durch ihre eigene Reality-Doku „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ bekannt.

Zu viel Filter? Carmen Geiss wird im Netz kritisiert

Vor allem liest man allerdings kritische Nachrichten - mal wieder! „Immer nur mit Filter. Warum Carmen um Himmelswillen machst du das?“, heißt es etwa, oder „Du verunstaltest dich immer mehr und merkst es nicht!“. Dass Carmen Geiss gern auf Beautyfilter zurückgreift, um sich jung und faltenfrei zu schummeln, kommt bei ihren Fans gar nicht gut an, denn ihre Bilder seien „überhaupt nicht mehr real“.

Für Begeisterung hingegen sorgt Carmen Geiss‘ neue Frisur. Ihr lange Mähne hat sich die Blondine nämlich auf einen Longbob trimmen lassen. Verwendete Quellen: Instagram/Carmen Geiss