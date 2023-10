Diätgeheimnis gelüftet: So hat Daniela Katzenberger zehn Kilo abgenommen

Von: Diane Kofer

Teilen

Daniela Katzenberger liebt leckeres Essen und beschwert sich deswegen hin und wieder über ein paar Extra-Pfunde. Jetzt hat sie zehn Kilo abgenommen und verrät endlich, wie sie das geschafft hat.

Mallorca – Daniela Katzenberger (37) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und offen und ehrlich mit ihren Fans umzugehen. Auf Social Media steht die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit auch zu Problemzonen und ihrer Leidenschaft für leckeres Essen. Jetzt hat die Mutter einer Tochter aber einen Weg gefunden, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen und zu halten. Die Katze verrät, wie sie in kurzer Zeit zehn Kilogramm verloren hat.

Zehn Kilo abgenommen: Daniela Katzenberger plaudert Diätgeheimnis aus

Im Netz teilte Daniela Katzenberger zuletzt einen Vorher-Nachher-Vergleich. Auf den Bikinibildern ist deutlich zu erkennen, dass die Mallorca-Auswanderin an ihrem Körper gearbeitet hat. Bisher hatte sie aber noch nicht verraten, wie es zu dem enormen Gewichtsverlust gekommen ist. Hat sie ihren Ernährungsplan konsequent umgestellt oder ist ein Sportprogramm der Weg zum Erfolg?

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Im Gespräch mit rtl.de plaudert die 37-Jährige jetzt aus: Sie hat nicht nur auf dem Laufband und dem Crosstrainer trainiert, sondern ein neues Geheimrezept für sich entdeckt. Durch Kraftsport-Einlagen purzeln die Pfunde bei Daniela Katzenberger. „Muskeln fressen Fett. Das war für mich die größte Motivation, jetzt auch mit Kraftsport anzufangen. Richtig schwere Gewichte zu hieven. Das formt dir einen mega Arsch. Das schafft kein Laufband der Welt“, erzählt sie. Disziplin ist alles, weshalb sich die TV-Bekanntheit feste Trainingstage gesetzt hat – und zwar gleich drei pro Woche.

Social-Media-Pause Die Fans freuen sich, dass Daniela Katzenberger sich derzeit fleißig auf Instagram zeigt, denn noch im August hatte sie sich mit einer besorgniserregenden Nachricht gemeldet. Die Katze gab an, „keine Kraft mehr“ zu haben und kündigte eine Netz-Auszeit an. Mit dem Wort „Sendepause“ meldete sie sich zwischenzeitlich ab.

Hartes Training: Daniela Katzenberger wollte sich endlich wieder wohlfühlen

Neben den Trainingseinheiten hat Daniela Katzenberger aber auch an ihrer Ernährung gearbeitet. Vier bis fünf Latte Macchiato kann sie sich aktuell einfach nicht mehr gönnen. Ihre Devise lautet: „Weniger Schrott essen, nicht so viel Schokolade. Ich habe es so gemacht, dass ich viel ersetzt habe. Toast durch Vollkornbrot. Nudeln durch Linsennudeln.“ Aber warum ist die Influencerin gerade so konsequent? „Mir war es wichtig, dass ich mich wieder wohlfühle und dass alles wieder ein bisschen fester ist“, wird sie von rtl.de zitiert.

Vor allem an ihrem Kleidungsstil habe sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Statt zu bunten Farben habe sie plötzlich immer wieder zu dunklen, kaschierenden Klamotten gegriffen. „Ich war jetzt vorher nicht übermäßig fett. [...] Ich war halt speckig und ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Das waren zwei Faktoren. Das hat mich dann halt sehr gestört“, schildert sie.

Doch wie steht Lucas Cordalis (56) eigentlich zur körperlichen Verwandlung seiner Frau? „Lucas will nicht, dass ich noch weiter abnehme, dem reicht es jetzt!“, erklärt Daniela im Interview mit gala.de und verrät, dass ihr Liebster ihre neu gefundene Zufriedenheit ganz besonders schätzt.

Eine, die mit ihrem Körper wohl total zufrieden ist, ist Daniela Katzenbergers Mutter. Iris Klein (56) wollte sogar aufs Cover des Playboys – bekam aber eine klare Absage. Verwendete Quellen: rtl.de