Akrobat René Casselly zu Helene Fischers Unfall: Diesen Fehler hat die Schlagerqueen gemacht

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer schlägt sich den Kopf am Trapez und muss blutüberströmt die Bühne verlassen. René Casselly hat sich die Szene aus der Sicht eines Akrobaten angeschaut.

Berlin – Singen, während sie am Trapez über ihren Fans schwebt? Für Helene Fischer (38) eigentlich kein Problem, doch bei ihrem Konzert am 18. Juni in Hannover hat sich die Schlager-Queen bei genau so einer Akrobatik-Einlage die Nase blutig geschlagen. Das Konzert musste abgebrochen werden. Akrobat und „Let‘s Dance“-Gewinner René Casselly (26) hat sich die brutale Szene angeschaut und den folgenschweren Fehler entdeckt.

Blutiger Unfall vor tausenden Fans: Helene Fischer muss genäht werden

Als Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, ihren Hit „Wunden“ performt, passiert es. Sie steht am Trapez und lässt sich fallen. Doch bevor Thomas sie auffangen kann, kracht sie mit ihrem Gesicht gegen die Trapezstange. Das Blut rinnt aus der Nase und innerhalb von wenigen Sekunden steht Helene Fischer blutverschmiert auf der Bühne. Das Konzert muss abgebrochen werden. Ihr gehe es gut, wie Helene Fischer einen Tag danach verriet. Sie musste genäht werden, gebrochen ist aber nichts.

Auch, wenn die Bilder einer blutverschmierten Schlagerqueen schockierten, hatte sie Glück im Unglück. Mehrere Experten sind davon überzeugt, dass Helene Fischer bei dem Trapezunfall hätte sterben können. Auch Akrobat und „Let‘s Dance“-Star René Casselly verrät im RTL-Interview: „Künstler verlieren teilweise auch ihr Leben – wenn du da von zehn bis 15 Meter herunterknallst“. Das Publikum sehe meistens nicht die Gefahr hinter solchen Showeinlagen.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

René Casselly hat sich die Szene mal aus der Sicht eines Akrobaten angeschaut. Für ihn sieht es so aus, als hätte Helene Fischer vergessen „nach hinten zu springen“. Eventuell habe sie sich zu sehr auf die Hände ihres Thomas konzentriert. Aber hätte der Unfall verhindert werden können? Schwierige Frage, findet René Casselly. „Das sind Sachen, die hat Helene im Training tausendmal gemacht und tausendmal geübt. Aber so etwas kann immer mal schiefgehen“, erklärt er RTL.

Helene Fischer schlägt sich den Kopf am Trapez und muss blutüberströmt die Bühne verlassen. René Casselly hat sich die Szene aus der Sicht eines Akrobaten angeschaut.

Der blutige Unfall der Schlagerqueen beschäftigt aber nicht nur René Casselly. Auch Akrobatin Lili Paul-Roncalli hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall von Helene Fischer kommen konnte. Verwendete Quellen: RTL