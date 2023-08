Festival wirbt mit „Doppelpack“: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verweigern gemeinsamen Auftritt

Von: Lukas Einkammerer

Sie sind zwar schon seit November 2022 getrennt, ein Schlagerfestival wirbt nun aber trotzdem mit einer gemeinsamen Performance von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross.

Legden – Als Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 ihre Trennung bekannt gaben, dürften sie Tausenden von Schlagerfans damit das Herz gebrochen haben. Schließlich galten die beiden jahrelang als absolutes Traumpaar und waren sowohl privat als auch beruflich ein eingespieltes Team. Mittlerweile haben der „Immer wieder sonntags“-Moderator und seine Noch-Gattin neue Partner an ihrer Seite und gehen auch musikalisch getrennte Wege – ein Werbeplakat lässt nun aber aufhorchen …

Die Verlobung und Hochzeit live im Fernsehen, gemeinsame Alben und Auftritte als Schlager-Duo – Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verband eine sehr öffentliche Liebesgeschichte. Ihre neuen Partnerschaften gehen beide derweil um einiges privater an – so zeigen sich Woitschack und ihr Freund Daniel B. kaum öffentlich und auch Mross‘ neue Freundin Eva Luginger (35) saß bei ihren Besuchen bei den „Immer wieder sonntags“-Aufzeichnungen nur im Publikum. Aber auch wenn sie ihre zerbrochene Beziehung bestimmt gerne endlich hinter sich lassen wollen, holt die gemeinsame Zeit die Noch-Eheleute immer wieder ein.

Bevor ihr Liebesaus öffentlich wurde, hatten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack die gemeinsame „Immer wieder Schlager“-Tour angekündigt und waren zudem auch auf vielen Sommer-Events gebucht. Am 2. September sind sie beide zu Gast beim „Schlagerfestival“ im Dorf Münsterland und zieren auch neun Monate nach ihrer Trennung noch immer das Werbeplakat.

Auf der Website der Veranstaltung werden die beiden als „Traumpaar des Deutschen Schlagers“ angekündigt und auch wenn dort vermerkt ist, dass sie im Leben längst getrennte Wege gehen, heißt es, dass sie nach wie vor „ein fantastisches Doppelpack“ abliefern würden. Können sich Besucher des Events also auf den ersten gemeinsamen Auftritt der beiden seit letztem Herbst freuen?

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 dann die Trennung.