Gemeinsamer Auftritt in Frankreich: Charlène von Monaco jubelt mit Fürst Albert

Von: Elena Rothammer

Fürst Albert zeigte sich zuletzt noch mit seiner Schwester auf einem öffentlichen Event. Jetzt dürfen sich Fans der monegassischen Royals aber endlich wieder über schöne Bilder von Charlène an der Seite ihres Mannes freuen.

Saint-Denis – Bei einer Wohltätigkeitsgala am 20. Oktober schwebte Fürst Albert von Monaco (65) noch mit seiner Schwester Stéphanie (58) über das Tanzparkett. Einen Tag später folgte dann aber endlich wieder ein gemeinsamer Auftritt mit seiner Frau Charlène von Monaco (45). In Frankreich jubelte das Paar bei einem Sport-Event.

Fürst Albert und Charlène von Monaco jubeln bei Rugby-Spiel

Gemeinsam war das Monegassen-Paar zu Besuch in Frankreich. Seite an Seite zeigten sich Fürst Albert und Charlène von Moncao beim Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Saint-Denis. Dort trafen die südafrikanische und die englische Nationalmannschaft aufeinander. Als gebürtige Südafrikanerin kam Charlène, um ihre Heimat zu unterstützen.

Auf neuen Bildern sind die zweifachen Eltern inmitten der Zuschauer auf der Tribüne zu sehen. In einem schwarzen Mantel und schicken Creolen feuerte Charlène die südafrikanischen Spieler an. Direkt daneben tat es ihr Fürst Albert gleich. Der 65-Jährige zückte sogar sein Handy, um das Geschehen auf dem Spielfeld festzuhalten.

Fürst Albert und Charlène von Monaco zeigten sich in Frankreich Seite an Seite. Gemeinsam feuerten sie die südafrikanische Mannschaft im Halbfinale der Rugby-WM an. © IMAGO / MAXPPP & IMAGO / MAXPPP

Fürstin Charlène hält Ansprache in der Mannschaftskabine

Auf Instagram wurden außerdem Bilder aus der Kabine des südafrikanischen Teams veröffentlicht. Darauf ist deutlich zu sehen, wie energisch Charlène auf die Spieler einredet. Mit kraftvollen Gesten und ernstem Gesichtsausdruck scheint sie eine emotionale Rede gehalten zu haben.

Am Ende des Spieltags hatte Charlène allen Grund zur Freude: Südafrika konnte sich gegen England durchsetzen und steht damit im Finale.