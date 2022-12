Gemeinsamer Urlaub nach Clubflirt? Stefan Mross und Evelyn Burdecki in den Emiraten

Von: Jonas Erbas

Teilen

Anfang Dezember zeigten sich Stefan Mross und Evelyn Burdecki bei einem Clubbesuch vertraut. Damit heizte der Schlagersänger und Neu-Single die Gerüchteküche ordentlich an. Nun verweilen beide Stars in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Abu Dhabi/Dubai – Stefan Mross (47) war in den vergangenen Wochen nur wenig Zeit zum Durchatmen vergönnt: Nach seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) jagte eine Schlagzeile die nächste. Sein Single-Dasein genoss der Schlagersänger dabei in vollen Zügen und sorgte nach einem Clubbesuch mit Evelyn Burdecki (34) für wilde Spekulationen. Die halten an – denn aktuell befinden sich beide Stars in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Schlagerstar Stefan Mross entspannt in Dubai – auch Clubflirt Evelyn Burdecki ist vor Ort

Sein Ehe-Aus scheint der Volksmusiker gut verkraftet zu haben: Zuletzt zeigte sich Stefan Mross mit Evelyn Burdecki in München, nachdem die beiden zuvor mit ihrem Besuch in der Warschauer Diskothek Explosion die Gerüchteküche ordentlich angeheizt hatten. Doch was für Außenstehende nach einem vertrauten Clubflirt aussah, sei ein rein kollegiales und professionelles Verhältnis, wie die beiden Single-Promis versicherten.

Anfang Dezember feierte Stefan Mross noch ausgelassen mit Evelyn Burdecki in einem Club, nun verbringen beide Stars den Jahreswechsel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch etwaige Gerüchten um einen gemeinsamen Urlaub möchte der Schlagerstar nicht anheizen – trotz gleicher Fotokulisse: „Es ist schön, auch mal allein zu sein“, so Mross (Fotomontage) © Screenshot/Facebook/Stefan Mross & Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Nun, zum Jahreswechsel, folgt ein fast schon verdächtiger Zufall: Sowohl für Stefan Mross als auch Evelyn Burdecki ging es kürzlich in die Vereinigten Arabischen Emirate; der Schlagerstar verweilt dort in Abu Dhabi, die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2019 (13. Staffel) im gut 100 Kilometer nördlich gelegenen Dubai. Während seine Ex Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund unter dem Weihnachtsbaum kuschelt, entspannt sich der Volksmusiker bei hohen Temperaturen und einer Extraportion Wüstensonne.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

Stefan Mross wiegelt ab – Schlagersänger „wusste gar nicht“, dass Evelyn Burdecki in Dubai ist

Seinen Trip an den Persischen Golf begeht Stefan Mross allerdings solo, wie er bild.de verriet: „Ich genieße die Zeit mit mir. Es ist schön, auch mal allein zu sein.“ Dass seine neue Bekanntschaft Evelyn Burdecki ebenfalls im Land urlaubt, habe er nicht gewusst, so der Schlagerstar, der ohnehin einen vollgepackten Terminplan hat: „Ich habe gar keine Zeit dafür, denn ich mache fast täglich Ausflüge nach Dubai und Katar. Ich wusste gar nicht, dass sie auch hier ist. Die Emirate sind groß!“

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Doch so groß scheint das Land nicht zu sein, denn Stefan Mross und Evelyn Burdecki ließen sich während ihres Aufenthalts bereits am selben Ort ablichten: auf einer Schaukel sitzend, vor der nächtlichen Glitzer-Skyline Dubais. Für die hübsche Blondine hat der 47-Jährige übrigens einmal mehr nur lobende Worte übrig: „Evelyn ist eine ganz tolle Frau und ich mag sie sehr, sehr gerne.“ Vielleicht laufen sich die beiden ja doch noch über den Weg ...

Fernab von Hochhäusern und Sonnenschein bahnt sich bei dem Volksmusiker allerdings schon das nächste Ärgernis an: Obwohl man „als Team“ agieren wollte, distanzierte sich Stefan Mross zuletzt von Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: bild.de, facebook.com/Mross.Stefan, instagram.com/evelyn_burdecki