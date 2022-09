Gemeinsames Business gegründet: Roland Kaisers 23-jährige Tochter ist nun Chefin

Roland Kaiser und Tochter Annalena Keiler arbeiten an einem neuen Projekt © IMAGO / VISTAPRESS

Roland Kaiser gründet mit seiner Tochter Annalena eine Künstleragentur und überlässt dem Töchterlein den Chefposten. Kann das nicht zum Familienzoff führen?

Berlin – Roland Kaiser (70) hat eine Künstleragentur mit Tochter Annalena Keiler (23) gegründet. Und obwohl der Schlagerstar 50 Jahre Erfahrung in der Musikbranche mitbringt und vermeintlich alles darüber wissen sollte, wie eine Künstleragentur zu laufen hat, wird überraschenderweise das Töchterlein die Fäden ziehen. Die 23-Jährige wird nämlich Geschäftsführerin des Kaiser & Kaiser Managements und Roland agiert nur im Hintergrund und stellt Hilfestellung, falls Annalena Rat braucht.

Im Gespräch mit RTL wird auch schnell klar, wieso diese Rollenverteilung sinnvoll ist. Der „Santa Maria“-Interpret denkt nämlich mit 70 Jahren noch lange nicht darin, sich musikalisch zur Ruhe zu setzen. Somit wird sich Roland Kaiser weiterhin um seine eigene Karriere kümmern, während der Kaiser-Nachwuchs jungen Talenten hilft einmal so erfolgreich zu werden wie der Papa.

Tochter Annalena Keiler ist dann die Managerin von Vater Roland Kaiser

Annalena sei kein Angestelltentyp, erklärt der Schlagersänger weiter im Gespräch und räumt seiner Tochter ein weiteres Argument ein, bei dem der 70-Jährige passen muss: Social Media. Die 23-Jährige ist in der digitalen Welt groß geworden und kann dem Papa bestimmt die ein oder anderen Posting-Tipps geben. Roland Kaiser will seiner Tochter aber vor allem die Möglichkeit einer Existenzgründung geben. Annalena habe Ideen, sei zielstrebig, jung und quirrlig. Aber dennoch wird die 23-Jährige nun auch die Managerin von Roland Kaiser selbst. Könnte es da nicht zum Familienzoff kommen?

Das betrachtet der 70-Jährige ganz nüchtern. Sowohl Vater als auch Tochter seien Dickköpfe, so Roland im RTL-Gespräch, und doch sei der Musiker etwas biegsamer. Aber Annalena will sich ohnehin mehr darauf konzentrieren, neue Künstler aufzubauen – um die Karriere von Schlagerprofi Roland braucht sich die 23-Jährige sicher nicht zu sorgen. Der bringt am Freitag (2. September) sein neues Album „Perspektiven“ heraus.

Und Annalena startete auch direkt durch und hat schon den ersten Künstler unter Vertrag genommen: Daniel Sommer. Dieser ist auch für Papa Roland kein Unbekannter, so hat Sommer bereits als Autor an Titeln des Schlagerstars mitgewirkt.