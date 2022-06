„Genug und einzigartig“: Joelina Karabas steht zu ihren Makeln

Joelina Karabas lässt sich von nichts und niemanden unterkriegen. Genau das stellte Danni Büchners Tochter nun erneut unter Beweis. Mit geröteter Haut meldet sie sich zu Wort und macht ihren Fans dabei klar, dass Unreinheiten das Normalste der Welt sind.

Mallorca - Joelina Karabas musste bereits etliche Hassnachrichten im Netz verkraften. Doch genau das scheint die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (alle Infos um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) nur stärker zu machen. Die 22-Jährige ist nicht nur extrem selbstbewusst, sondern macht auch ihren Fans immer wieder klar, dass Selbstliebe der Schlüssel zum Glück ist.

Joelina Karabas setzt sich immer wieder für mehr Selbstliebe ein

Egal ob ein paar Kilos mehr auf der Rippe, oder zeitweise schlechte Haut - Joelina Karabas nimmt sich so, wie sie ist. Dass sie genau dafür immer wieder extrem viel Gegenwind erhält, scheint sie nicht davon abzuhalten, ihr Ding durchzuziehen. Egal ob im Bikini am Strand, oder mit bauchfreiem Oberteil im TV - die hübsche Blondine lässt sich nichts vorschreiben.

Während viele Influencer, Filter über ihre Storys oder Bilder legen, steht Danni Büchners Tochter zu ihrem Äußeren. Denn auch schlechte Haut gehört im Leben dazu, wie sie ihren Fans nun klarmacht. „Das ist meine aktuelle Haut - nicht perfekt, aber jeder ist einzigartig von uns. Jeder ist gut genug“, so die Message an ihre Fans.

Denn, dass ihre Haut gerötet ist und sich hier und da ein paar Unreinheiten breit machen, hält sie nicht davon ab, sich ungeschminkt in ihrer Instagram-Story zu melden. „Auch mit nicht so guter Haut bin ich genug und auch einzigartig. Merkt euch das und glaubt an euch“, macht sie ihren Fans Mut.

Doch die 22-Jährige ist nicht nur extrem selbstbewusst, sondern auch ein „absoluter Chaosmensch", weshalb Joelina Karabas sich regelmäßig für die Unordnung Zuhause schämt.