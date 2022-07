„In ihm drin ist nur Hass“: Ex rechnet mit DHDL-Star Georg Kofler ab

Vor einem Monat trennten sich „Die Höhle der Löwen“-Star Georg Kofler und seine Ex-Partnerin Veronika Scholze © IMAGO / VISTAPRESS

Vor rund einem Monat trennten sich Georg Kofler und seine Ex-Partnerin Veronika Scholze. Offenbar nicht im Guten: Die Unternehmerin erhebt schwere Vorwürfe.

Es sind hässliche Aussagen, mit denen Georg Kofler (65) konfrontiert wird. Seine Ex-Freundin Veronika Scholze (46) lässt kein gutes Haar an dem „Höhle der Löwen“-Gründer aus – und das, obwohl das Paar drei Jahre lang zusammen war. Vor rund einem Monat gab der Unternehmer die Trennung von seiner Partnerin bekannt.

„Es ist bedauerlich, aber besser so“, erklärte er damals gegenüber bild.de. Veronika selbst äußerte sich nicht zu dem Liebesaus – bis jetzt. Kurz nachdem sich Georg Kofler mit seiner neuen Freundin Isabel Grupp in der Öffentlichkeit zeigte, rechnet seine Ex mit dem TV-Star ab. „Meine Sicht auf diesen Mann nach drei Jahren ist erschütternd“, packt sie gegenüber bild.de aus.

„Ich konnte lange nicht glauben, dass ein Mensch so sein kann.“ Kofler habe demnach zwei Gesichter gehabt. „Vor der Kamera wirkt er lustig, fröhlich, kompetent. Kaum ist die Kamera aus, kommt bei ihm die innere Leere“, behauptet die Mutter eines Sohnes. Mit der Zeit habe sie immer mehr unschöne Seiten an ihrem Ex-Partner kennengelernt. „Er spielt nur nach außen vor, stark zu sein, er ist es aber nicht. In ihm drin ist nur Hass, auf sich selbst und auf andere Menschen“, berichtet sie.

Georg Kofler: Trennung soll nicht von ihm ausgegangen sein

Veronika Scholze geht sogar so weit, ihren Ex als Wolf im Schafspelz zu bezeichnen. „Menschen, wie er, tarnen sich so, wie der böse Wolf seine Pfoten mit Kreide angemalt hat“, warnt sie. Die Unternehmerin wirft ihrem einstigen Partner außerdem Manipulation vor. Viel zu oft sei sie „gedemütigt und beleidigt“ worden. Obwohl ihre Beziehung nach außen wie ein Märchen wirkte, habe sie in Wirklichkeit einen Albtraum durchlebt, der „so oft weh getan“ habe.

Der Investor habe aber nicht nur sie, sondern auch seine Ex-Partnerinnen und Kinder schlecht behandelt. All diese Dinge hätten schließlich dazu geführt, dass ihn Veronika „hochkant aus meinem Haus geworfen“ habe. Bisher hat Georg Kofler selbst noch nicht auf die Vorwürfe reagiert.