George Michael starb eines natürlichen Todes

Oxford - Mehr als zwei Monate nach seinem Tod steht nun endlich fest, woran Pop-Sänger George Michael tatsächlich gestorben ist.

Sein plötzlicher Tod an Weihnachten hatte weltweit Erschütterung und Trauer ausgelöst - nun steht fest, dass George Michael eines natürlichen Todes starb. Der 53-jährige Popsänger sei einem Herzleiden erlegen, die Untersuchung zu dem Todesfall sei damit abgeschlossen, teilte Darren Salter von der Rechtsmedizin im englischen Oxfordshire am Dienstag mit. Damit kann Michael mehr als zwei Monate nach seinem Tod endlich bestattet werden.

Der Untersuchung zufolge litt Michael an einer dilatativen Kardiomyopathie, also an einer krankhaften Erweiterung des Herzmuskels. Außerdem seien bei der Autopsie seiner Leiche eine entzündliche Erkrankung des Herzmuskels (Myokarditis) und eine Fettleber festgestellt worden. Da der Sänger eines natürlichen Todes gestorben sei, seien keine Ermittlungen notwendig, erklärte Salter. Damit kann Michael mehr als zwei Monate nach seinem Tod nun beerdigt werden.

Eine dilatative Kardiomyopathie beeinträchtigt die Fähigkeit des Herzens, Blut durch den Körper zu pumpen. Das Leiden kann auch durch Drogenmissbrauch verursacht werden.

Michaels Lebensgefährte Fadi Fawaz hatte den Sänger am ersten Weihnachtstag leblos in dessen Haus im Dorf Goring westlich von London gefunden. Er habe "friedlich" im Bett gelegen, sagte Fawaz. Michaels Manager Michael Lippman hatte damals Herzversagen als wahrscheinliche Todesursache genannt.

Nach der Todesnachricht hatten zahlreiche Fans Blumen, Kerzen, Botschaften und Kuscheltiere vor Michaels Haus niedergelegt. Auch Pop-Ikonen wie Madonna und Elton John reagierten bestürzt.

Bei der Verleihung der Brit Awards vor knapp zwei Wochen wurde George Michaels Lebenswerk erneut gewürdigt. Coldplay-Sänger Chris Martin sang Michaels Song "A Different Corner". Michaels früherer Wham!-Kollege Andrew Ridgeley sagte, Michaels Tod "fühlte sich an, als sei der Himmel eingestürzt".

Michael war 1963 als Georgios Kyriacos Panayiotou als Sohn eines griechischen Zyprers und einer Engländerin zur Welt gekommen. 1981 gründete er mit seinem Schulfreund Ridgeley die Band Wham!, die internationale Erfolge mit "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Careless Whisper" feierte. 1987 startete er eine Solokarriere und landete Hits wie "Faith". Im Laufe seiner Karriere verkaufte der Sänger mehr als hundert Millionen Platten.

Persönliche Schicksalsschläge warfen Michael in den 90er Jahren aus der Bahn: 1993 starb sein Lebenspartner Anselmo Feleppa, 1997 seine Mutter. Ein Jahr später machte er nach Problemen mit der Polizei seine Homosexualität auch öffentlich bekannt. Später sagte der Star, er habe sich nicht outen wollen, solange seine Mutter noch lebte. In der Folge machte Michael sich für die Rechte von Homosexuellen und für den Kampf gegen HIV stark.

In der Zeit seines Coming-Out begannen auch seine Drogenprobleme. Von der Polizei wurde Michael in den vergangenen Jahren mehrfach wegen Besitzes von Cannabis und Crack verwarnt. 2010 wurde er sogar zu acht Wochen Haft verurteilt, weil er unter Drogen- und Medikamenteneinfluss seinen Wagen in ein Londoner Geschäft gerammt hatte.

Michaels früherer Freund Kenny Goss sagte in einem Zeitungsinterview, er denke, Michaels Körper habe "einfach aufgegeben". Der Sänger sei schon seit Jahren schwach gewesen.

