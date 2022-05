„Voll die bescheuerte Idee“: Georgina Fleur will Au-Pair-Mädchen einstellen aber bereut ihre Entscheidung

Georgina Fleur mit ihrer Tochter © Instagram/Georgina Fleur

Doch kein Au-Pair-Mädchen: Georgina Fleur hält es für eine „bescheuerte Idee“, eine Haushaltshilfe bei sich einzustellen. Der TV-Star zieht ihre Tochter momentan alleine groß.

Dubai - Georgina Fleur (32) verwirft schon einige Stunden, nachdem sie einen Jobausruf auf Instagram gestartet hatte, die Idee, ein deutsches Au-Pair-Mädchen bei sich einzustellen! Die ehemalige „Der Bachelor“-Kandidatin suchte eigentlich Unterstützung mit ihrem Baby und dem Haushalt bei sich in Dubai.

Jedoch verkündete die Reality-TV-Darstellerin jetzt in ihrer Instagram-Story: „Das war voll die bescheuerte Idee. Ich brauch‘ die gar nicht.“ Georgina hat eine Haushaltshilfe, die für einen Tag zum Probearbeiten in ihre Wohnung kam, wieder nach Hause geschickt. Sie habe sich nicht wohl dabei gefühlt, eine fremde Person bei sich in der Wohnung zu haben und sei lieber mit ihrer kleinen Tochter alleine.

Der TV-Star fügte hinzu: „Ich mache mir wirklich Probleme, obwohl ich gar keine habe.“ Ursprünglich hatte Georgina ihre Anforderungen für das Au-Pair auf Instagram ihren Followern mitgeteilt: „Ich habe mir überlegt, ob ich mir so für ein, zwei Monate zum Gucken ein Au-Pair-Mädchen holen sollte – am liebsten eine Deutschsprachige. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne Bewerbungen schicken mit Foto, und mir schreiben, was ihr gerne esst und ob ihr bügeln könnt.“

Auch an einer „Granny-Au-Pair“ war die Prominente zuvor interessiert, „die ein bisschen mehr Erfahrung hat im Leben und gut kochen kann.“ Ihre kleine Tochter, die im Spätsommer letzten Jahres auf die Welt kam, zieht sie momentan alleine groß. Die Beziehung mit dem Vater der Kleinen, Kubilay Özdemir, hat Georgina beendet.