Statt Krabbelgruppe: Georgina Fleur macht mit ihrer Tochter Mama-Kind-Yoga

Georgina Fleur macht mit ihrem Baby Mama-Kind-Yoga © Screenshot/Instagram/georginafleur.tv

Neues Hobby: Georgina Fleur verriet, dass sie mit ihrem Nachwuchs Mama-Kind-Yoga macht. Der Star enthüllte anschließend, was ihre Tochter am liebsten isst.

Dubai – Georgina Fleur (32) verkündete, was sie anstatt der Krabbelgruppe als Freizeitbeschäftigung mit ihrer kleinen Tochter in ihrer Wahlheimat Dubai unternimmt. Die gebürtige Heidelbergerin lässt ihre Follower über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram in regelmäßigen Abständen an ihrem Leben und Alltag als frischgebackene Mama teilhaben.



Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram sprach sie jetzt darüber, was sie unternimmt, damit ihr Baby auch Kontakt zu anderen Kids hat. Einer der Follower der selbstbewussten Schönheit fragte sie, wie sie dafür sorgen würde, dass ihre Tochter mit anderen Kindern spielt: „Gibt es in Dubai auch so eine Art Krabbelgruppe für die Babys? Kontakt zu anderen Babys?“ Woraufhin die Reality-TV-Darstellerin erzählte: „Ich habe jetzt eine Mama-Kind-Yogagruppe gefunden. Aber Krabbelgruppen gibt es garantiert auch.“ Wie ihre Erfahrung mit dem Baby-Kurs bisher gewesen ist und wie die Yogagruppe ihrem kleinen Schatz gefällt, gab sie bisher jedoch noch nicht bekannt.

Georgina Fleur macht mit Tochter Mama-Kind-Yoga

Die stolze Mama einer Tochter fügte im Rahmen ihrer Instagram-Fragerunde zudem hinzu, was aktuell das Lieblingsessen ihres kleinen Schatzes ist. Sie enthüllte, dass es sich dabei um „Muttermilch und Gurkensticks“ handeln würde. Ihrer Antwort fügte sie auch ein lachendes Emoji hinzu. Obwohl sie ihre Fans mit Baby-Updates auf dem Laufenden hält, achtet die Löwenmama immer darauf, die Privatsphäre ihres Kindes zu schützen und verdeckt des Gesicht ihres Nachwuchses - auch den Namen ihrer Tochter hat sie bisher für sich behalten.