„Wie schön dünn ich geworden bin“: Georgina Fleur zeigt sich nach Gewichtsabnahme im Bikini

Georgina Fleur zeigt ihren schlanken Körper auf Instagram © Instagram/Georgina Fleur

Georgina Fleur ist stolz wie Oskar! Die Reality-TV-Darstellerin zeigt auf Instagram ihren erschlankten After-Baby-Body. Dafür hielt sie sich an eine strenge Diät.

Im August letzten Jahres wurde Georgina Fleur (32) zum ersten Mal Mutter und zieht seitdem in ihrer Wahlheimat Dubai eine Tochter groß. Mit ihrem Körper war die Ex-Bachelor-Kandidatin jedoch lange Zeit unzufrieden. „Ich habe heute ein wenig schlechte Laune, denn ich habe mich gerade gewogen und wiege jetzt 66 Kilo“, berichtete sie ihren Instagram-Followern noch Ende Mai.

Nur drei Wochen später scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Voller Stolz lud Georgina nun Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story hoch, auf denen sie im Bikini vor dem Spiegel posiert. „Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie schön dünn ich geworden bin“, freute sich die Reality-TV-Teilnehmerin und zeigte demonstrativ ihren flachen Bauch. Ihre eiserne Disziplin habe sich ausgezahlt: „Also das bringt es richtig, meine Spaziergänge und meine Diät.“

Georgina Fleur: Kohlenhydrate waren verboten

Um die lästigen Baby-Pfunde loszuwerden, verzichtete Georgina radikal auf Kohlenhydrate. Kalorienhaltige Speisen wie Pasta oder Pizza waren damit tabu. Nachdem sie sich mittlerweile wieder wohl in ihrer Haut fühlt, will die Ex-Dschungelcamperin ihre strenge Diät aber beenden. Auch Restaurantbesuche mit Freunden sind nun wieder drin. Eine ausgewogene Ernährung ist Georgina aber weiterhin wichtig. „Ich achte nur darauf, was ich esse und dass ich immer gut gesund esse“, erklärt sie.

Dazu gehört auch, dass Georgina mittlerweile viel mehr selbst kocht. „Ich will wieder meine Suppen und Bowls machen“, kündigte sie vor wenigen Wochen an. Die TV-Bekanntheit betonte aber auch, keinen unnötigen Druck auf andere Mütter ausüben zu wollen. „Ich wollte kein falsches Ideal vermitteln, ich fühle mich einfach selbst ein bisschen zu rund. Meine Kleider zwicken, die Jeans kneift, und das mag ich einfach nicht“, stellte sie klar. Ihr liege es fern, andere Frauen wegen ihres Gewichts zu verurteilen und Bodyshaming zu betreiben. „Liebt euch selbst, akzeptiert euch, so wie ihr seid. Und wenn ihr wie ich unzufrieden seid, dann darf und kann man darüber sprechen“, fügte Georgina hinzu.