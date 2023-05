Georgina Fleur entsetzt: Sie wurde beim Jugendamt angeschwärzt

Es ist ein echter Albtraum für Georgina Fleur: Nach einem anonymen Hinweis steht die Influencerin unter Beobachtung der Behörden.

Damit hätte Georgina Fleur (33) im Leben nicht gerechnet! Die Reality-TV-Darstellerin enthüllt, dass sie beim Jugendamt antanzen musste. Der Grund: Angeblich vernachlässigt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Tochter. „Die letzten Wochen waren für mich echt belastend, traumatisierend und richtig anstrengend“, gesteht sie in ihrer Instagram-Story.

Nun drohen der Dubai-Auswanderin böse Konsequenzen. „Ich werde die nächsten zwei Monate unter Beobachtung stehen und bekomme dann zwei Stichvisiten“, erzählt sie. Wer sie beim Jugendamt angeschwärzt hat, scheint Georgina nicht zu wissen. Die Vorwürfe seien mehr als haltlos. „Ich bin wirklich persönlich beleidigt. Das hat mich echt getroffen, weil ich mein Baby über alles liebe. Ich versuche die beste Mutter zu sein und mit ihr 24 Stunden zu verbringen. Ich nehme sie überallhin mit und gebe ihr wirklich alles“, betont sie.

Es ist ein echter Albtraum für Georgina Fleur: Nach einem anonymen Hinweis steht die Influencerin unter Beobachtung der Behörden. (Fotomontage) © Instagram/georginafleur.tv

Obwohl die Influencerin regelmäßig Fotos mit ihrer Tochter auf Instagram teilt, achtet sie stets darauf, das Gesicht der Kleinen zu verdecken. Außerdem hält sie den Namen von „Baby G“ noch immer geheim. Allerdings passierte Georgina vor wenigen Wochen ein Patzer: Ihre Tochter tauchte unbeabsichtigt in einem Livestream auf.

Georgina Fleur: „Das hat mich wirklich runtergezogen“

Ob jemand deshalb das Jugendamt auf den Plan gerufen hat? Die TV-Beauty ist jedenfalls fassungslos, dass ihre Mutterqualitäten angezweifelt werden. „Und dann diese Kritik an meiner Person – dass ich eine schlechte Mutter bin und meine Tochter vernachlässige – das war einfach zu viel für mich! Das hat mich wirklich runtergezogen“, offenbart sie. „Ich nehme mir Sachen wirklich sehr zu Herzen, ich fange auch mal an zu weinen.“

Glücklicherweise kann sich Georgina in ihrer Wahlheimat mit „schönen Sachen ablenken“. Am Strand oder am Pool lässt sich der Stress gleich viel leichter vergessen. „Der Vorteil daran ist, ich habe jetzt überall Sommersprossen und war noch nie so braun in meinem Leben. Früher wäre ich einfach in den Urlaub geflogen, jetzt wohne ich ja dort, wo man immer Urlaub machen kann und habe mich gut abgelenkt und erholt von diesem Trauma!“, verrät sie.