„Habe da jemanden kennengelernt“: Georgina Fleur berichtet von neuem Mann in ihrem Leben

Georgina Fleur offenbart auf Instagram einen neuen Verehrer zu haben © Screenshot/Instagram/georginafleur.tv

Georgina Fleur hat einen ernsthaften Verehrer! Die Influencerin freut sich über eine Einladung zum Dinner-Date, die ihr mit Blumen und einer Karte überbracht wurde.

Georgina Fleur (32) stand zuletzt wegen einer hässlichen Angelegenheit in den Schlagzeilen: Ihr Ex Kubilay „Kubi“ Özdemir (42) hatte sie heftig verprügelt, nachdem sie ihm die gemeinsame Tochter nicht im alkoholisierten Zustand anvertrauen wollte. Aus dem Angriff zog die Reality-TV-Bekanntheit ein blaues Auge sowie eine gebrochene Nase davon. „Er hat mit Fäusten auf mich eingeschlagen, wie auf einen Boxsack. Ich konnte mich eine Woche lang nicht bewegen“, beschrieb sie die schockierende Attacke gegenüber der Bild-Zeitung.

Nun hat Georgina endlich wieder allen Grund zum Strahlen: Es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben! Die tollen Neuigkeiten verriet die Ex-Dschungelcamperin in ihrer Instagram-Story. Dort zeigte sie stolz einen Strauß Lilien und eine Einladungskarte zum Dinner. „Ich habe da jemanden kennengelernt und wurde mit einem Blumenstrauß zum Abendessen eingeladen“, erzählte sie ihren Followern aufgeregt.

Die handgeschriebenen Zeilen auf der dazugehörigen Karte lassen das Herz jedes Romantikers höherschlagen. „Du hast etwas Unvergessliches. Ich kann dich nicht vergessen. Ich würde dich gerne zum Abendessen einladen,“ lauten die berührenden Worte von Georginas Verehrer. Damit machte der geheimnisvolle Unbekannte seine Absicht jedenfalls gewiss, dass er die rothaarige Schönheit für sich gewinnen will. Scheint ganz so, als ob Georgina gehörigen Eindruck auf ihren Bewunderer gemacht hat.

Georgina Fleur: „Super charmant, oder?“

Kein Wunder, dass sie völlig hin und weg von der süßen Geste war. „Super charmant, oder?“, schwärmte sie. Vielleicht versorgt die Influencerin ihre Fans ja mit Details zu ihrem romantischen Dinner-Date – und präsentiert möglicherweise bald einen neuen Partner an ihrer Seite? Zu gönnen wäre es ihr jedenfalls, denn nach der toxischen Beziehung mit Kubilay Özdemir hat sich Georgina ein neues Liebesglück mehr als verdient. Hoffentlich hat die Dubai-Auswanderin dieses Mal aber mehr Glück bei ihrer Partnerwahl.

Ihre TV-Karriere begann Georgina ursprünglich mit der Suche nach Mr. Right. 2012 machte sie bei der Dating-Show „Der Bachelor“ mit und kämpfte um das Herz von Rosenkavalier Paul Janke (40). Es folgten Teilnahmen in Shows wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Promi Big Brother“ und Kampf der Realitystars“. Mittlerweile lebt und arbeitet Georgina Fleur in Dubai.