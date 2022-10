Sie kommt an ihre Grenzen: Georgina Fleur will endlich abstillen

Teilen

Georgina Fleur gibt auf Instagram intime Einblicke in ihr Leben. © Instagram/Georgina Fleur

Mittlerweile ist die Tochter von Georgina Fleur bereits ein Jahr alt. Zeit zum Abstillen, findet die Reality-TV-Bekanntheit. „Baby G“ sieht das jedoch anders.

Im August letzten Jahres brachte Georgina Fleur (32) ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem dreht sich alles im Leben der Influencerin um ihre kleine Tochter. Nachdem Georgina früher aufgrund ihrer turbulenten On-Off-Beziehung mit Kubilay Özdemir (42) für Schlagzeilen sorgte und sich von Reality-Show zu Reality-Show tingelte, geht sie mittlerweile ganz in ihrer Rolle als Mama auf. Zusammen mit ihrer süßen Prinzessin wohnt die ehemalige Bachelor-Kandidatin in Dubai und lässt es sich dort gut gehen.

Allerdings ist das Leben als alleinerziehende Mutter nicht immer einfach. In ihrer aktuellen Instagram-Story klagt Georgina den Followern ihr Leid: Ihre inzwischen einjährige Tochter will sich nicht abstillen lassen. „Baby G“, wie sie ihre Kleine liebevoll nennt, hat nämlich ihren eigenen Willen. „Ich will eigentlich aufhören zu stillen. Aber die Baby will noch nicht so richtig [sic]“, erzählt die Ex-Dschungelcamperin.

Georgina Fleur leidet wegen Stillen an gesundheitlichen Problemen

Das Stillen mache ihr körperlich sehr zu schaffen. „Ich merke, wie ich an meine Grenzen gerate, mit Hungerattacken, Müdigkeit, Schlappheit, kalte Füße... Das geht schon länger so“, berichtet Georgina. Davon weiß ihre Tochter freilich nichts – und fordert munter weiter ihre Milch ein. Die TV-Beauty ist dagegen der Meinung, dass sie genug gelitten hat. „Ein Jahr hatte ich mir vorgenommen und das haben wir auch geschafft“, erklärt sie. Natürlich kann man einem Baby die Muttermilch nicht von heute auf morgen abgewöhnen, da es sich langsam an Beikost und feste Nahrung gewöhnen muss. Das heißt, dass Georgina wohl noch eine Weile länger durchhalten muss.

Noch im April hatte sich die Dubai-Auswanderin als großer Fan des Stillens geoutet. „Das ist irgendwie etwas, was uns verbindet“, schwärmte sie im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Damals schien sich Georgina gar nicht mit dem Gedanken anfreunden zu können, irgendwann abzustillen. „Ich möchte es auch erst mal noch nicht ablegen. So lange mein Baby das gut findet, möchte ich es eigentlich auch beibehalten“, sagte sie. Inzwischen scheint für die einstige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin aber die Zeit gekommen zu sein, ihre Tochter ausschließlich mit Beikost und fester Nahrung zu füttern.