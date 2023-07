Georgina Fleur schleppt ihre einjährige Tochter ins Kino, um Barbie anzuschauen

Georgina Fleur irritiert mit der Aussage, dass mit ihrer kleinen Tochter den Barbie-Film sehen will. Eigentlich ist der Streifen erst ab sechs Jahren freigegeben.

Dubai – Es ist nichts Neues, dass Georgina Fleur (33) mit ihren Erziehungsmethoden für Schlagzeilen sorgt. Die Influencerin wurde im August 2021 zum ersten Mal Mutter. Seitdem ist ihre Tochter fast täglich in ihren Instagram-Posts zu sehen – auch, wenn Georgina das Gesicht von „Baby G“ verdeckt und ihren Namen weiter für sich behält. Ende Mai erlebte die Reality-TV-Darstellerin allerdings einen großen Schock: Jemand hatte sie anonym beim Jugendamt angeschwärzt. Angeblich vernachlässige sie ihre Tochter. Deshalb steht die alleinerziehende Mutter nun unter Beobachtung.

Georgina Fleur: Popcorn und Cola für ihre einjährige Tochter

In ihrer Instagram-Story machte sie nun eine Ankündigung, die sicher bei vielen die Alarmglocken schrillen lassen: Georgina hat vor, ihre einjährige Tochter ins Kino mitzunehmen. „Ich wollte mit der Baby in den Barbie-Film als den allerersten Film ever gehen“, erzählte sie ihren 355.000 Followern.

Dabei ist der Film in Deutschland erst ab einem Alter von sechs Jahren freigegeben. In den USA sieht die freiwillige Selbstkontrolle sogar ein Mindestalter von zwölf Jahren vor.

Georgina Fleur will Barbie mit Tochter anschauen: Scheitert ihr Kinobesuch?

Man stellt sich also die Frage, wie sich die Dubai-Auswanderin den Kinobesuch vorgestellt hat. Vermutlich wird sie bereits an der Kasse aufgehalten, wenn sie mit ihrem Baby ein Ticket kaufen will. In ihrer Story räumte Georgina selbst Bedenken ein: „Ich weiß nicht, ob sie 90 Minuten still sitzt.“ Tatsächlich dauert der Barbie-Film insgesamt sogar 114 Minuten, was einer Dauer von fast zwei Stunden entspricht.

Georgina Fleur freut sich wie irre auf den Barbie-Film – der soll ihrem Töchterchen zum ersten Kinobesuch überhaupt verhelfen © Screenshot/Instagram/Georgina Fleur & Picturelux/Imago

Die Ex-Bachelor-Kandidatin scheint sich aber davon nicht abschrecken zu lassen. Schließlich könne sie „Baby G“ mit „Popcorn und Cola“ ablenken. Natürlich bekomme die Kleine aber nur „ein Schlückchen“ des koffeinhaltigen Getränks. „Ich denke, es wird schon lustig, uns diesen Barbie-Film zusammen anzuschauen“, zeigte sich Georgina voller Vorfreude. Auch eine andere Promi-Dame sorgt für Aufsehen: Sophia Thomalla meldete sich mit einer zweideutigen Botschaft von einem Rammstein-Konzert. Verwendete Quellen: Instagram/georginafleur.tv, rtl.de