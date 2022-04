„Werde jetzt nach einem Chirurgen gucken“: Georgina Fleur zeigt ihre gebrochene Nase

„Werde jetzt nach einem Chirurgen gucken“: Georgina Fleur zeigt ihre gebrochene Nase © Screenshots/Instagram/Georgina Fleur

Gesundheits-Update nach Prügel-Attacke: Georgina Fleur verriet, dass sie ihre gebrochene Nase korrigieren lassen will. Die Prominente muss den Gewalt-Angriff verarbeiten.

Dubai – Nach traumatischem Angriff durch ihren Ex-Partner Kubilay Özdemir (42) - Georgina Fleur (31) zeigt ihre gebrochene Nase und spricht darüber, wie es ihr nach der schrecklichen Gewalt-Attacke geht. Die in Dubai lebende Schönheit zeigte ihren Followern über Instagram, wie ihr Gesicht siebzehn Tage nach der Körperverletzung durch den Vater ihres Kindes aussieht.



Vor etwas mehr als zwei Wochen sei ihr ehemaliger Freund betrunken bei ihr aufgetaucht, um ihren gemeinsamen Nachwuchs für einen „Papa-Tochter-Tag“ abzuholen. Als die Löwen-Mama ihm das Kind in seinem alkoholisierten Zustand nicht überlassen wollte, soll er zugeschlagen haben. Die TV-Persönlichkeit, die durch die Attacke eine gebrochene Nase und ein blaues Auge erlitt, ließ ihre Fans in ihrer Instagram Story jetzt an ihrem Genesungsprozess teilhaben. In dem Video erklärte sie, dass sie ihre gebrochene Nase schon bald mithilfe eines chirurgischen Eingriffs korrigieren lassen wolle. Sie erklärte: „Ich werde jetzt nach einem Chirurgen gucken und mir die Nase machen lassen.“ Über ihre gebrochene Nase fügte sie hinzu: „Ich möchte das korrigieren lassen.“

Georgina Fleur zeigt ihre gebrochene Nase

Die Mutter einer Tochter wird Zeit brauchen, die seelischen und körperlichen Wunden der schrecklichen Attacke zu verarbeiten. Ihr Ex-Partner hatte sich zuvor in einem „Bild“-Interview dafür entschuldigt, dass ihm „die Hand ausgerutscht“ sei und er den Angriff „gerne rückgängig machen“ würde. Die Prominente verkündete jedoch: „Ich muss das erst mal alles verkraften und sacken lassen. Es geht mir einfach nicht gut.“ Berichten von ihrem Arzt zufolge habe sie durch den Angriff sogar 0,5 Dioptrien verloren. Ob die stolze Mama die Prügel-Attacke anzeigen wird und ob und welche Konsequenzen es für ihren Ex-Freund geben wird, ist bisher jedoch nicht bekannt…