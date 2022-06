Schmerzhafte Brustentzündung: Georgina Fleurs Baby hat zugebissen

Von: Felix Durach

Teilen

Weil ihr Baby zugebissen hatte: Georgina Fleur war wegen einer Brustentzündung ans Bett gebunden. © Instagram/georginafleur.tv

Georgina Fleur meldet sich aus dem Krankenbett bei ihren Fans. Die 32-Jährige leidet an einer Brustentzündung. Ihrer Tochter hatte beim Stillen zugebissen.

Dubai - 2021 war sicherlich ein aufregendes Jahr für Georgina Fleur. Der Reality-TV-Star wurde im Alter von 31 Jahren erstmals Mutter einer Tochter und ist seitdem neben Influencer-Lifestyle und TV-Karriere vor allem für ihren Nachwuchs da. Auch wenn Georgina Fleur ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte, gibt sie auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mama.

Georgina Fleur meldet sich aus dem Krankenbett: Influencerin leidet an Brustenzündung

So auch in einer Insta-Story aus dieser Woche, in der sich die 32-Jährige aus dem Krankenbett in ihrer Wahlheimat Dubai zu Wort meldet. „Ich hoffe euch geht es gut, mir geht es nicht so gut“, richtet Georgina Fleur das Wort an ihrer Follower. Wegen ihres gesundheitlichen Zustandes habe sich die Influencerin in den vergangenen Tagen auch nur sehr unregelmäßig bei ihren Fans gemeldet.

Doch was fehlt der 32-Jährigen eigentlich? „Ich bin bettlägerig, ich hab eine leichte Mastitis“, erklärt Georgina Fleur in ihrer Insta-Story weiter. Als Mastitis wird eine Entzündung der Brustdrüse bezeichnet, die in der Regel bei Frauen während der Stillzeit auftreten kann und zu Schmerzen im Brustbereich, sowie Fieber führen kann.

Tochter beißt Georgina Fleur beim Stillen: „Sie kann ja nichts dafür“

Der Grund für die Entzündung sei laut der Influencerin ein Zwischenfall mit ihrer Tochter, von der sie beim Stillen gebissen worden sei. „Sie kann ja nichts dafür, sie weiß es ja nicht, aber sie hat ja oben schon vier Zähne und unten vier Zähne“, schildert die 32-Jährige weiter. „Und wenn sie zubeißt, dann liegt mein Nippel zwischen acht Zähnen“, so Georgina Fleur weiter.

Insta-Story aus dem Krankenbett: Reality-TV-Star Georgina Fleur liegt mit einer Matritis flach. © Instagram/georginafleur.tv

Zwar würden die Symptome bereits besser werden, die Schmerzen zögen sich dennoch über den ganzen Körper und sorgten dafür, dass der Reality-TV-Star erstmal ans Bett gefesselt ist. „Baby ist aber fit, ihr gehts gut“, fügt die 32-Jährige freudig mit Blick auf den Nachwuchs hinzu. Vom Stillen abbringen würde der Vorfall die Influencerin jedoch nicht, wie Georgina Fleur zum Ende ihrer Story bekräftigte. Verwendete Quellen: instagram.com/georginafleur.tv