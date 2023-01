Früh übt sich: Georgina Fleurs Tochter (1) trägt High Heels

Sie hat gerade Laufen gelernt, da flitzt die Tochter von Reality-TV-Star Georgina Fleur schon souverän mit den High Heels der Mama durch die Gegend. (Fotomontage) © Instagram/Georgina Fleur

Dubai – Auch als junge Mutter ist Reality-TV-Star Georgina Fleur (32) stets perfekt gestylt und das guckt sich nun auch schon der Spross bei der Mama ab. 2021 wurde Georgina zum ersten Mal Mutter und gibt seither immer wieder Einblicke in ihr neues Luxus-Leben mit Kind in ihrer Wahlheimat Dubai. Seit der Skandal-Trennung von Ex Kubilay Özdemir (42) zieht das TV-Gesicht den Nachwuchs weitestgehend alleine groß. Das Gesicht und auch den Namen ihres Schützlings hält die Influencerin allerdings noch immer vor der Öffentlichkeit geheim.

Trotzdem gibt es via Instagram immer wieder süße Fotos und Videoclips von Georgina und ihrem Mini-Me. Zusammen leben die zwei das Jetsetter-Leben. Heute Dubai, morgen Abu Dhabi, Paris, London, … Die Kleine hat schon so einiges zu Gesicht bekommen an der Seite ihrer Influencer-Mama. Und wie ähnlich sich Mutter und Tochter sind, zeigt der neueste Videoclip, den Georgina via Instagram teilt. Die Kleine, die seit Kurzem laufen kann, hat sich direkt mal Mamas High Heels geschnappt und flitzt damit über Stock und Stein, könnte man sagen.

Georgina Fleur ist super stolz auf ihre Tochter: „Sie ist einfach zu süß“

Ob Asphalt oder Kieselsteine – die Kleine lässt sich trotz der Absätze im flotten Schritt nicht aufhalten. Georgina, die ihre Tochter in der Öffentlichkeit nur „Baby“ nennt, schreibt: „Die Baby liebt meine High Heels und kann erstaunlicherweise richtig gut darin laufen“ und schwärmt weiter: „Sie ist einfach zu süß“.

Auch ihre Fans sind begeistert von dem Nachwuchs-Model und kommen ins Schwärmen unter dem Beitrag. „Wie die Mama, so die Tochter“, schreibt eine Userin und eine andere meint: „Sie läuft schon besser in so Schuhen als so manche Erwachsene“. Damit ist die Nutzerin nicht allein – auch andere Follower sind erstaunt über die Lauf-Künste des kleinen Erdbewohners: „Sie kann besser auf Stöckelschuhen über Kieselsteine laufen als 90 Prozent der erwachsenen Ladys“. Für Georginas Anhängerschaft ist klar: Das muss in den Genen liegen: „Die Maus ist supertalentiert mit den Heels. Das würde ich sicher nicht hinkriegen, vor allem den Move mit den Steinen. Wieder was, was sie von dir hat“.