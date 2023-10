Verlobung geplatzt: Dieses Schlager-Traumpaar hat sich getrennt

Die Schlagerstars Marina Marx und Karsten Walter haben am Montag ihre Trennung bekannt gegeben. Ihre Fans sind fassungslos, können aber dennoch auf neue Musik hoffen.

Bonn – Marina Marx (33) und Karsten Walter (30) galten als Traumpaar der Schlager-Szene. Doch nun haben sich die beiden Musiker nach drei Jahren Beziehung getrennt: Die geplante Hochzeit fällt ins Wasser. Am Montagabend richten die Bühnenstars bewegende Worte an ihre Fans.

Marina Marx und Karsten Walter: Keine Zeit füreinander

„Manchmal muss man loslassen, um die Liebe festzuhalten“, schreibt das Schlagerduo in einem gemeinsamen Instagram-Post. Die Trennung sei von beiden Seiten aus geschehen, erklären die beiden weiter. Grund dafür sei, dass sie zu wenig Zeit füreinander hätten. „Zeit miteinander zu verbringen, ist so unfassbar wichtig. Doch wir haben sie die letzten Wochen und Monate durch unsere Jobs und die vielen Kilometer zwischen uns einfach nicht mehr gefunden“, heißt es in dem Text zu dem Bild, auf dem sich das Paar umarmt. „Dennoch sind wir nach wie vor jeden Tag füreinander da“, fügen sie hinzu.

Einen Einfluss auf die gemeinsame Musik soll die Trennung allerdings nicht haben. Denn sie wollen „auch in Zukunft gemeinsam die Bühne rocken und Musik machen – aber eben momentan als die besseren Freunde“, heißt es weiter. Viele Fans zeigen sich unter dem Beitrag der zwei Musiker traurig und sind fassungslos. Andere bringen Verständnis auf: „Manchmal zeigt uns das Leben Wege, die wir im besten Fall erst im Nachhinein verstehen können“, kommentiert etwa eine Userin.

Musik verbindet die beiden: „Freunde“ und „Seelenverwandte“

Seit 2018 ging das Schlager-Traumpaar gemeinsame Wege. Zunächst „als Freunde, dann als Partner, und schon immer als Seelenverwandte.“ Walter war zuvor Mitglied in der Band Feuerherz, von der er sich 2020 trennte. Im selben Jahr hat er zusammen mit Marx ein Duett aufgenommen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt feierten sie bei Florian Silbereisens (42) Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“, wo Walter ihr öffentlich seine Liebe gestand.

Verwendete Quellen: Instagram/marinamarx_official